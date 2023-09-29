Нарколог Шуров предположил, связана ли худоба Ивлеевой с наркотиками Шуров: слухи о худобе и странном поведении Ивлеевой из-за наркотиков — ерунда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Худоба и странное поведение не могут прямо свидетельствовать о наркозависимости человека, заявил психиатр-нарколог Василий Шуров в комментарии NEWS.ru. Так он прокомментировал слухи о том, что блогерша Анастасия Ивлеева могла потерять вес из-за злоупотреблений психоактивными веществами.

Сейчас у звезд мода на суперидеальное тело, они и пластической хирургией балуются, и на жестких диетах сидят, придерживаются здорового питания. Помимо этого делают липосакции. Поэтому обвинения в адрес Насти Ивлеевой, что она якобы употребляет наркотики и поэтому очень резко сбросила вес — ложные, — заявил Шуров.

Врач уверен, что девушка всего лишь увлеклась диетой. Все остальные дискредитирующие ее домыслы беспочвенны без соответствующей экспертизы, настаивает он.

Она молодая девушка, которая просто поставила себе цель сбросить вес и добилась этого. У нас действует презумпция невиновности, а странное поведение может быть от усталости, да чего угодно, особенно у знаменитостей. Пока ничего не обнаружено в анализах и ее ни в чем не уличили, фанаты просто занимаются ерундой, — говорит Шуров.

Ранее Шуров в комментарии NEWS.ru предположил, что американская певица Бритни Спирс страдает биполярным расстройством. По его словам, сейчас у селебрити маниакальная стадия, которая скоро сменится депрессивной.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.