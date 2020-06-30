Солистка A’Studio Кети Топурия впервые вывела в свет своего избранника

https://static.news.ru/photo/9e0a0ea2-bad7-11ea-ae09-fa163e074e61_660.jpg Кети Топурия Фото: keti_one_official/instagram.com

Певица Кети Топурия впервые появилась в светской тусовке со своим избранником — бизнесменом Львом Деньговым. Они побывали на дне рождения теннисистки Светланы Кузнецовой в одном из московских ресторанов.

Несмотря на то, что роман длится почти год и что своих отношений пара не скрывает, до сих пор влюблённые большей частью публиковали совместные фото в соцсетях. Однако их выходов «в люди» в звёздной тусовке до сих пор не замечали.

Но на этот раз солистка группы A’Studio и её избранник позировали фотографам, не стесняясь демонстрировать нежных чувств друг к другу. Именно на одной из подобных вечеринок они познакомились в прошлом году.

Мы сначала два слова кинули друг другу. А потом через какое-то время вышли на связь, и всё закрутилось, понеслось, — цитирует певицу StarHit.

После того как завязавшиеся романтические отношения стал достоянием широкой публики, Топурии неоднократно приписывали беременность. Так, в феврале в среде её поклонников появились разговоры о том, что она находится на седьмом месяце беременности, но тщательно это скрывает.

Солистка A'Studio уже имеет дочь от бывшего мужа — бизнесмена Льва Гейхмана. Однако слухи о втором ребёнке оказались ложными.

Тем не менее, в звёздной тусовке время от времени поговаривают о намечающейся летом свадьбе Топурии и Деньгова. Но пока что пара о таких намерениях официально не объявляла.

До своего нынешнего возлюбленного певица встречалась с эксцентричным рэпером Алексеем Долматовым, известным под сценическим псевдонимом Гуф. В конце 2019 года Гуф рассказал об отношениях с Кети Топурией. Артист признался, что всё ещё любит её, писал NEWS.ru. В апреле он записал новый трек под названием «Непогода». Предположительно, она посвящена бывшей возлюбленной.