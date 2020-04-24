Гуф посвятил новую песню Кети Топурии

https://static.news.ru/photo/714f19ee-862e-11ea-95e2-fa163e074e61_660.jpg Гуф Фото: therealguf/instagram.com

Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, выпустил новую песню под названием «Непогода». Предположительно, она посвящена его бывшей возлюбленной, грузинской певице и участнице группы A’Studio Кети Топурии.

«Непогода» стала частью мини-альбома с хип-хоп-исполнителем из Белоруссии Murovei. О релизе Гуф сообщил в соцсетях.

Скорее всего, я оказался слишком простой, но я не думал о том, сколько это чувство стоит. Мне показалось, что я оказался именно с той, с которой впервые почувствовал, что это, — поёт Долматов.

В конце 2019 года Гуф рассказал об отношениях с солисткой группы A’Studio Кети Топурией. Артист признался, что всё ещё любит её, писал NEWS.ru.