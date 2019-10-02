https://static.news.ru/photo/8c9164de-e591-11e9-9b85-fa163e074e61_660.jpg Кети Топурия и Гуф Фото: keti_one_official/instagram.com

Рэпер Гуф, настоящее имя которого Алексей Долматов, рассказал об отношениях с солисткой группы A’Studio Кети Топурией. Артист признался, что всё ещё любит её.

По словам Гуфа, их роман начался в 2016 году. Как оказалось, Кети некоторое время скрывала от рэпера, что ещё замужем.

Я перестал писать в тот же день, через день начал употреблять тяжелые наркотики после трехлетнего перерыва. Потом она меня спасала — и спасла, — рассказал Гуф во время программы «Осторожно, Собчак!».

Рэпер рассказал, что их отношения продлились два года. По словам Гуфа, он до сих пор не знает, что стало причиной их разрыва.

Что касается новых отношений, то рэпер заявил, что искать новую девушку не стремится, а посвящает свободное время общению с сыном Сами от брака с Айзой Анохиной.

Как ранее писал News.ru, Гуф поздравил с днём рождения Кети Топурию. В рамках поздравления музыкант признался девушке, что очень любил её.