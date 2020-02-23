https://static.news.ru/photo/8fdfb996-5630-11ea-8dd0-fa163e074e61_660.jpg Кети Топурия Фото: keti_one_officia/instagram.com

Солистка группы A’Studio Кети Топурия через несколько месяцев станет мамой. У певицы появится второй ребёнок.

Сейчас светская львица находится на седьмом месяце беременности. Однако она это тщательно скрывает от своих поклонников. Друзья и близкие знают об интересном положении звезды. По их словам, скоро состоится свадьба Топурии и её нового возлюбленного, пишет 7days.ru.

33-летняя Топурия имеет дочь от бывшего мужа — бизнесмена Льва Гейхмана. Несколько месяцев назад она перестала скрывать свои отношения с новым избранником — предпринимателем Львом Деньговым. Пара проводит вместе всё своё свободное время, и уже оба познакомились с детьми от предыдущих отношений.

Как ранее писал NEWS.ru, рэпер Гуф поздравил с днём рождения Кети Топурию. Музыкант признался девушке, что очень любил её.