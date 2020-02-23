Солистка группы A’Studio Кети Топурия через несколько месяцев станет мамой. У певицы появится второй ребёнок.
Сейчас светская львица находится на седьмом месяце беременности. Однако она это тщательно скрывает от своих поклонников. Друзья и близкие знают об интересном положении звезды. По их словам, скоро состоится свадьба Топурии и её нового возлюбленного,
33-летняя Топурия имеет дочь от бывшего мужа — бизнесмена Льва Гейхмана. Несколько месяцев назад она перестала скрывать свои отношения с новым избранником — предпринимателем Львом Деньговым. Пара проводит вместе всё своё свободное время, и уже оба познакомились с детьми от предыдущих отношений.
Как ранее писал NEWS.ru, рэпер Гуф поздравил с днём рождения Кети Топурию. Музыкант признался девушке, что очень любил её.
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