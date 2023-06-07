«Губищи надула»: что за скандал на конкурсе «Миссис Россия мира — 2023» Первое место заняла уроженка Дальнего Востока Наталья Оскар. Однако не всем понравился выбор жюри

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Наталья Оскар

После финала национального конкурса красоты среди замужних женщин «Миссис Россия мира — 2023» в соцсетях разгорелся скандал. Этот этап позволяет победительницам представить страну в традиционном международном шоу Mrs. World в США. В 2023-м корона досталась жительнице Дальнего Востока Наталье Оскар. Ее победа вызвала споры в Сети — пользователи раскритиковали внешность женщины, заподозрив ее в пластике. Почему все осуждают Оскар и негодуют из-за оценок жюри — в материале NEWS.ru.

Как россияне отреагировали на победу Натальи Оскар

В комментариях к публикациям о финале конкурса «Миссис Россия мира — 2023» многие пользователи раскритиковали выбор жюри и внешность новой обладательницы короны, а также заподозрили Оскар в пластических операциях. Больше всего упреков касается губ 33-летней Натальи. Некоторые открыто оскорбляли «Миссис Россию-2023»:

«Даже страшно стало»;

«Кто ее так наштукатурил?»;

«Ее не видно всю...но, кажется, что [на] 50% все накачено...»;

«А красота где?»;

«Губищи надула, они под носом сразу, где же красавица, ау»;

«Жюри на мыло»;

«Подруга Фредди Крюгера»;

«Блин когда же поймут, что накачанные губы — это пошло и уродливо?»;

«Умыть срочно!!!».

Подобные комментарии появились к публикациям в социальной сети «ВКонтакте» (паблик «Закулисье шоу-бизнеса. Знаменитости и звезды» и «Телеканал 360 и Онуфриенко»). Пользователи полагают, что Оскар в жизни не такая красивая, как на фото в ее социальных сетях.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Наталья Оскар

Как отреагировал российский шоу-бизнес на победу Натальи Оскар

Российский блогер Ида Галич в своем Telegram-канале призвала запретить конкурсы красоты после финала «Миссис Россия мира — 2023». По ее словам, «эти соревнования должны кануть в Лету».

«Почему мы хвалим женщину, или мужчину за то, что они по факту просто выиграли генетическую лотерею (это я вообще про все бьюти-конкурсы говорю, не конкретно „миссис Россия“)», — отметила Галич.

Знаменитость подчеркнула, что такая же судьба должна постигнуть детские конкурсы красоты. По мнению Галич, «это вообще дичь», а родителям ребенка-участника стоит посетить психиатра.

Блогер Алена Водонаева в своем Telegram-канале также усомнилась в целесообразности проведения конкурсов красоты «среди взрослых девушек».

«Мисс Россия — 2015» заступилась за Наталью Оскар

Победительница конкурса «Миссис Россия-2015» Екатерина Кирмель в разговоре с NEWS.ru заступилась за Оскар.

«Как мы можем говорить, что у победительницы пластика, когда девушек берут на этот конкурс без четких требований: была пластика, не была пластика, сколько им лет, как она улыбается, свои зубы или коронка, отбеленные или чищенные зубной пастой. Как можно выражать свое недовольство тем, к чему требований нет? Какую девушку жюри выбрало, такая и есть», — считает Кирмель.

Она также отметила, что на конкурсе «Миссис Россия» учитывается не только внешность, но и другие факторы. Например, участие в благотворительности, наличие семьи.

«Лучше поглубже смотреть, что за женщина, почему она победила, а внешний вид — сугубо личное мнение жюри, другие люди могли выбрать другую. <...> В первую очередь, они (конкурсы красоты. — NEWS.ru) нужны для участниц. <...> Ей необходимо почувствовать себя принцессой, чтобы муж по-другому посмотрел... Безусловно, [Наталья Оскар] заслуживает поддержки», — рассказала Кирмель.

Собеседница подчеркнула, что вызвавший претензии внешний вид Оскар можно объяснить усталостью, так как финал «Миссис Россия мира — 2023» может идти с 11:00 до полуночи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ида Галич

Что говорит Наталья Оскар о своей победе

Сама Оскар отметила, что ее не беспокоит критика в Сети. Наталья считает свою победу заслуженной.

«Что касается хейта, то мне все равно, это их мнение. Они имеют на него право. Не считаю нужным тратить время на то, чтобы читать, как кто-то там мной недоволен. Я иду своей дорогой. Знаю, что ответственно готовилась к конкурсу и потратила много усилий. Мы спали по два часа в сутки», — цитирует Оскар «СтарХит» .

Наталья также отрицает обвинения в пластике. По ее словам, она просто придерживается активного образа жизни.

«Два-три раза в неделю занимаюсь спортом с тренером. Слежу за питанием и не ем сладкое. Только на конкурсе начала питаться так, как, наверное, нельзя. Потому что нужно было много энергии, калорий. Это мне помогает выглядеть хорошо без невероятного количества косметологических процедур и операций. Все у меня в норме. Естественная, своя красота», — резюмировала Оскар.

Кто такая Наталья Оскар, победившая в конкурсе «Миссис Россия мира — 2023»

Наталья Оскар (настоящая фамилия Безматерных. — NEWS.ru) живет в Хабаровске. В Сети не так много информации о жительнице Дальнего Востока. «Известия» утверждают, что Наталья замужем за бизнесменом Романом Безматерных, они воспитывают дочь. По некоторым данным, Оскар преподает английский язык, занимается моделингом, любит путешествовать и отдыхать на море.

Кроме того, Оскар преуспела как певица — она размещает свои треки на различных ресурсах в Сети и иногда дает концерты. Как рассказывала «Миссис Россия мира — 2023», она получила приглашение на конкурс во время своего сольного выступления. Ранее Наталья участвовала в нескольких региональных конкурсах: в 2019-м женщина победила в номинации «Королева Fashion» в шоу «Королева Дальнего Востока».

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Москва. Участница Наталья Оскар (справа), завоевавшая титул «Миссис Россия» на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia в концертном зале «Известия Холл» Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Москва. Участница Наталья Оскар (справа), завоевавшая титул «Миссис Россия» на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia в концертном зале «Известия Холл» Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Москва. Участница Наталья Оскар (справа), завоевавшая титул «Миссис Россия» на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Москва. Участница Наталья Оскар (справа), завоевавшая титул «Миссис Россия» на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Москва. Участница Алина Галимова (Калининград) (в центре) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Москва. Участница Алина Галимова (Калининград) (в центре) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Москва. Участница Натали Оскар (Дальний Восток) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Москва. Участница Натали Оскар (Дальний Восток) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Москва. Участница Алиса Голубева (Новосибирск) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Москва. Участница Алиса Голубева (Новосибирск) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Москва. Участница Наталья Оскар, завоевавшая титул «Миссис Россия» на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia, в концертном зале «Известия Холл» Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Москва. Участница Наталья Оскар, завоевавшая титул «Миссис Россия» на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia, в концертном зале «Известия Холл» Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Москва. Участницы на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Москва. Участницы на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Москва. Участница Анастасия Исайкина (Калуга) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Москва. Участница Анастасия Исайкина (Калуга) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Москва. Участницы на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Москва. Участницы на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Москва. Участница Екатерина Альбеева (Москва) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Москва. Участница Екатерина Альбеева (Москва) на национальном конкурсе красоты среди замужних дам Mrs. World Russia Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Москва. Участницы во время подготовки к национальному конкурсу красоты среди замужних дам Mrs. World Russia Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Россия. Москва. Участницы во время подготовки к национальному конкурсу красоты среди замужних дам Mrs. World Russia

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