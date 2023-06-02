Пластический хирург назвала привычки, ускоряющие старение Хирург Гончарова: старение ускоряют отказ от уходовой косметики, чрезмерная мимика и недостаток сна

Фото: shutterstock.com

Пластический хирург Иляна Гончарова заявила NEWS.ru, что старение кожи ускоряет ряд привычек: плохой сон, отсутствие уходовой косметики, отказ от кремов с SPF-защитой, неправильное питание и чрезмерно активная мимика. Медик добавила, что перечисленные факторы относятся как к женщинам, так и к мужчинам.

Самая распространенная незаметная привычка — отказ пользоваться кремами с SPF-защитой. Без солнцезащитного средства из дома лучше не выходить ни летом, ни зимой. Но данным правилом многие пренебрегают, а ультрафиолет серьезно вредит коже, провоцируя преждевременное старение, сюда же относится и посещение солярия. Солнце пересушивает кожу и провоцирует пигментацию, — отметила Гончарова.

По ее словам, жители южных стран стареют гораздо быстрее, чем северяне, в чьих государствах большую часть года пасмурная погода.

Вторая привычка — это неправильное питание. Недостаток микроэлементов и витаминов очень плохо сказывается на состоянии кожи, может даже приводить к кожным заболеваниям. Третье — это отсутствие полноценного сна, что влияет на состояние кожи и вызывает ощущение усталого вида, что зрительно добавляет возраст, — заявила Гончарова.

Медик добавила, что косметика для ухода за кожей нужна практически в любом возрасте — в 20, 30, 40 лет и старше, начиная от увлажнения и заканчивая кремами с витаминами, микроэлементами и гормонами для поддержания молодости.

И пятая привычка — активная мимика. В возрасте 30+ уже появляются постоянные мимические морщины, и активная мимика только способствует тому, что лицо выглядит более взрослым. Соответственно, при первых мимических морщинах рекомендовано применение ботокса для профилактики преждевременного старения кожи, — рассказала Гончарова.

Врач подчеркнула, что к теме мимики лица относятся определенные жесты и действия, создающие морщины и заломы на лице: подпирание щеки кулаком, неудачное «складывание» кожи лица на подушке во время сна на боку образует заломы, привычка щуриться на солнце и так далее.

Ранее пластический хирург Виктория Блинова рассказала NEWS.ru, что правильное питание, снижение стресса и полноценный сон помогут замедлить старение кожи. Для домашнего ухода она посоветовала подобрать средства вместе с дерматологом или косметологом. Врач также напомнила о необходимости ежедневного умывания и снятия декоративной косметики.