Финал конкурса «Мисс Вселенная — 2018» стартовал в Таиланде

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Юлия Полячихина

В Таиланде начался финал 67-го конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2018». Россию на нём представляет 18-летняя Юлия Полячихина из Чебоксар, соперничать с ней будут девушки из 93 стран мира.

Впрочем, по словам россиянки, конкуренции между участницами не ощущается, поскольку у всех сложились хорошие отношения, сообщает ТАСС.

Мероприятие проходит в выставочном центре Impact Arena в Бангкоке. Примечательно, что в этом году за титул главной красавицы планеты будет впервые бороться трансгендер — 27-летняя мисс Испания Анхела Понсе.

Конкурс «Мисс Вселенная» проводится с 1952 года, Россия участвует в нём с 1994 года. Единственной представительницей нашей страны, которой в 2002 году удалось завоевать корону, стала Оксана Фёдорова. Однако позже она отказалась от титула, поскольку не выполнила связанные с ним обязанности.

Ранее News.ru рассказывал о победительнице конкурса «Миссис Вселенная — 2018», москвичке Дарье Давыденко.