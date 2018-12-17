Финал конкурса «Мисс Вселенная — 2018» стартовал в Таиланде

В Таиланде начался финал 67-го конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2018». Россию на нём представляет 18-летняя Юлия Полячихина из Чебоксар, соперничать с ней будут девушки из 93 стран мира.
Впрочем, по словам россиянки, конкуренции между участницами не ощущается, поскольку у всех сложились хорошие отношения, сообщает ТАСС.
Мероприятие проходит в выставочном центре Impact Arena в Бангкоке. Примечательно, что в этом году за титул главной красавицы планеты будет впервые бороться трансгендер — 27-летняя мисс Испания Анхела Понсе.
Конкурс «Мисс Вселенная» проводится с 1952 года, Россия участвует в нём с 1994 года. Единственной представительницей нашей страны, которой в 2002 году удалось завоевать корону, стала Оксана Фёдорова. Однако позже она отказалась от титула, поскольку не выполнила связанные с ним обязанности.
Ранее News.ru рассказывал о победительнице конкурса «Миссис Вселенная — 2018», москвичке Дарье Давыденко.