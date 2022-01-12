Актриса Ермошкина назвала Россию самой красивой страной мира

Одним из лучших туристических направлений в РФ во время «настоящей русской зимы» является озеро Байкал. На льду водоёма мороз рисует восхитительные узоры, рассказала NEWS.ru актриса Марина Ермошкина. Она подчеркнула, что благодаря Сибири, кухне и природе Россия является самой красивой страной мира.

Наверняка многие видели невероятные фотографии замёрзшего озера: мороз рисует восхитительные узоры на льду. Ими любуешься часами! Также можно покататься на коньках прямо по льду Байкала — самого большого катка мира. Чтобы застать лучшее время для этого, рекомендую приезжать в феврале-марте.

По словам актрисы, природа Байкала и Сибири действительно впечатляющая, это уникальное место с заповедниками, замёрзшим озером и ледяными пещерами.

Я искренне считаю, что Россия — самая красивая страна в мире, ведь наша природа самая яркая и разнообразная, — заявила Ермошкина.

При этом она добавила, что островное государство Мальдивская Республика — идеальное место для изоляции на фоне пандемии COVID-19, особенно если снимать виллу, а не номер в отеле. Актриса подчеркнула, что путешествия в данную страну будут оставаться в тренде в 2022 году из-за круглогодичной летней погоды и безвизового режима с РФ.

Ранее стало известно, что госкорпорация ВЭБ.РФ, выкупившая имущество Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), подготовила проект создания «высококлассного международного курорта» на Байкале стоимостью 161 млрд рублей. В частности, в эту сумму входит строительство экoгорода, центра водных ресурсов и экотехнoлогий, демонтаж и рекультивация площадки БЦБК, а также ликвидация накопленного экологического вреда на территории полигонов.