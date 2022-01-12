Актриса Ермошкина назвала Мальдивы «идеальным» местом для самоизоляции

Островное государство Мальдивская Республика (Мальдивы) — «идеальное» место для изоляции на фоне пандемии COVID-19, особенно если снимать виллу, а не номер в отеле, рассказала NEWS.ru актриса Марина Ермошкина. Она подчеркнула, что путешествия в данную страну останутся в тренде в 2022 году из-за круглогодичной летней погоды и безвизового режима с РФ.

Марина Ермошкина amazing_marina/instagram.com

На Мальдивы не нужна виза, и в этом райском месте круглый год летняя погода. Когда кругом вирусы — это прекрасное место отдохнуть и душой, и телом. На Мальдивах отели располагаются на небольших островах, и у всех есть прекрасная возможность не находиться в плотном контакте с другими отдыхающими. Проживание на вилле, а не в отеле для изоляции идеальное место, кроме того, там безупречная природа: чистое, прозрачное лазурное море и белый песок, — добавила Ермошкина.

Эксперт отметила, что на островах практически не устраивают вечеринок, а есть «только тишина и звуки волн океана». Собеседница также заявила, что отпуск на Мальдивах подойдёт ценителям «красивого подводного мира», так как есть возможность заняться снорклингом, дайвингом или «просто понырять с маской у самого берега».

Около многих островов можно покормить акул, скатов и съездить на рыбалку. Развлечения на островах можно найти на любой вкус. Лайфхак для путешественников: ехать на Мальдивы после новогодних праздников — погода, природа и вода такие же, но цены в два раза ниже, — подытожила Ермошкина.

Накануне финансовый эксперт, автор проекта о финансах для детей «Лесная биржа» Эдуард Матвеев заявил, что россиянам, чей оклад зависит от количества рабочих смен, лучше всего брать отпуск в марте, августе, сентябре и декабре. Если же человек трудится на сдельной работе, то особой разницы, в каком месяце уходить в отпуск, для него нет, заключил спикер.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что следует отменить новогодние праздники, и предложил присоединить эти дни к отпускам россиян. Свою идею он объяснил тем, что новогодние каникулы являются периодом экстремального скачка смертности.