Финансовый эксперт назвал лучшее время для отпусков в 2022 году

Финансовый эксперт, автор проекта о финансах для детей «Лесная биржа» Эдуард Матвеев заявил, что россиянам, чей оклад зависит от количества рабочих смен, лучше всего брать отпуск в марте, августе, сентябре и декабре. Если же человек трудится на сдельной работе, то особой разницы, в каком месяце уходить в отпуск, для него нет, пишет URA.RU.

Допустим, в январе вы работаете на 10 дней меньше, чем в остальные месяцы, но зарплату получаете такую же. Получается, что у вас один рабочий день стоит дороже. И если вы будете брать в дополнение к тем же январским праздникам дополнительные дни, то получается, что вы получите за эти дни меньше, чем вы получили в качестве оклада. В 2022 году, если посчитать количество рабочих дней в месяцах, то наиболее выгодно брать отпуск в сентябре, августе, декабре и марте, — пояснил эксперт.

Что касается второго варианта, то лучше сначала закончить сделку, а после уже уходить в отпуск. Иначе можно потерять в деньгах.

У кого работа связана с результатом, нежели с отработкой, всё точно так же, как и у людей, участвующих в проектах. Лучше сначала закончить проект, а затем уже всё остальное. Иначе есть шанс, что пока вас не будет, будет утерян контроль над проектами, и вы в целом потеряете в деньгах, — пояснил Матвеев.

Другой эксперт, экономист Виталий Калугин заметил, что даже выгодные для отпусков месяцы имеют свои минусы. К примеру, для поездки в Турцию это будет не самым выгодным решением, так как в эти месяцы туры стоят дорого.

Но с точки зрения белой зарплаты вам работодатель выплатит много, — уточнил специалист.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что следует отменить новогодние праздники, и предложил присоединить эти дни к отпускам россиян. Свою идею он объяснил тем, что новогодние каникулы являются периодом экстремального скачка смертности.