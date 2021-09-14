ВЭБ предложил построить курорт на Байкале на месте завода

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Госкорпорация ВЭБ.РФ, выкупившая имущество Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), подготовила проект создания «курорта мирового уровня» на озере Байкал стоимостью 161 млрд рублей. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что в сумму входит строительство «высококлассного международного курорта» на Байкале, экoгорода, центра водных ресурсов и экотехнoлогий, а также демонтаж и рекультивацию площадки БЦБК, ликвидацию накопленного экологического вреда на теpритории полигонов, инженерные коммуникации, включая энергообеспечение города, жилую застройку и другое, сообщает издание.

Ранее инвестиции в строительство пятизвёздочного туристического комплекса на берегу Байкала оценивались в 60 млрд рублей. Однако, по утверждению представителя «дочки» BЭБа Центра развития Байкальского региона («Байкал.Цeнтр»), в новом проекте нет увеличения затрат, это «иная финансовая модель».

Работа по уточнению [параметров проекта] продолжается, параметры и частных, и государственных инвестиций меняются, — отметил он.

БЦБК был закрыт в 2013 году из-за негативного влияния парниковых выбросов на окружающую среду в природном заповеднике. В апреле текущего года дочерняя компания ВЭБа выкупила имущество комбината и участок под дальнейшее строительство за 330 млн рублей.

На его территории планируется построить более 479 тысяч квадратных метров курортной недвижимости.