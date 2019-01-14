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Судьбу «Оскара» решили на Critics’ Choice Awards

Кадр из фильма «Человек на Луне» Universal Pictures

Кадр из фильма «Человек на Луне»

культура [ версия для печати ]
Американские кинокритики раздали награды лучшим фильмам 2018 года

До объявления номинантов «Оскара» осталось чуть больше недели. Теперь уже практически нет сомнений относительно номинантов: сначала Американская академия киноискусств огласила главных претендентов на получение премии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», потом свою лепту внесла Гильдия режиссёров Америки, и, наконец, в США раздали «Золотые глобусы». Финальным аккордом стала церемония вручения премии сообщества кино- и телекритиков США. Считается, что члены жюри подготовили почву для «Оскара».

«Рома»

Фильм Альфонсо Куарона победил сразу в четырёх номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучшая операторская работа». 

Победа авторского кино на Critics’ Choice Awards — хороший знак: если «Рома» возьмёт «Оскар», это поможет опровергнуть мнение о «деградации» премии, в которую внесли очень спорные изменения. 

«Звезда родилась»

Блистательная Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, более известная как Леди Гага, стала обладательницей двух наград в Санта-Монике: за лучшую женскую роль в мюзикле «Звезда родилась» и за песню Shallow в фильме, которую признали лучшей оригинальной композицией. 

«Звезда родилась» — это в своём роде уникальный фильм: режиссёрский дебют Брэдли Купера, актёрский — Леди Гаги. Все песни в картине исполняются вживую.

Конкуренцию Гаге в номинации составила Гленн Клоуз за роль в фильме «Жена». 

«Власть»

Адам Маккей проявил себя здесь одновременно в качестве режиссёра и сценариста. В России «Власть» выйдет в широкий прокат 21 февраля. В отличие от конкурентов, «Власть» только недавно впервые упомянули в качестве лауреата на премию Гильдии режиссёров и тем более на «Оскар». Фильм полностью оправдывает своё название: он рассказывает о тайных струнах человеческой души и безграничном стремлении к власти над людьми.

На Critics’ Choice Awards «Власть» победила сразу в трёх номинациях: «Лучший актёр», «Лучший актёр в комедийном фильме» в одном лице (Кристиан Бэйл), а также «Лучший грим и причёски».

«Если Бил-стрит могла бы заговорить»

Реджина Кинг стала лучшей актрисой второго плана, а ещё фильм оценили за лучший адаптированный сценарий. Семейное счастье молодой семьи рушит расист-полицейский, который подставил под удар 22-летнего скульптора Фонни. Молодого человека обвиняют в изнасиловании, которое он не совершал, и сажают в тюрьму. Мать девушки, потерявшей возлюбленного, отправляется в опасное путешествие, чтобы доказать невиновность зятя.

«Фаворитка»

Историческая драма собрала вместе сразу нескольких харизматичных актрис: Эмму Стоун, Оливию Колман и Рэйчел Вайс. Три сильных женщины у власти, роскошные костюмы, комедийная линия, широкое признание в кинокругах — у фильма есть всё, чтобы стать лауреатом «Оскара».

Центральный персонаж картины — королева Анна, а также её придворные дамы: герцогиня Мальборо и младшая сестра Эбигейл. После приезда последней во дворце начинается борьба не на жизнь, а на смерть.

На Critics’ Choice Awards наградили исполнительницу роли королевы Анны Оливию Колман как «Лучшую актрису в комедийном фильме». Также не обделили её коллег по съёмочной площадке: картина получил приз за «Лучший актёрский ансамбль». 

«Человек на Луне»

Драма о Ниле Армстронге завоевала признание в номинациях за «Лучший оригинальный саундтрек» и «Лучший монтаж». 

Режиссёр Дэмьен Шазелл попытался не просто изобразить жизнь легенды в стандартном «супергеройском» ключе, а показать, что значит для маленького человека полёт в космос. Отдельной похвалы и нескольких номинаций на другие престижные премии была удостоена Клэр Фой за роль жены Армстронга. Ожидается, что именно она — наиболее вероятный претендент на «Оскар». 

«Чёрная Пантера»

Боевик о расовом угнетении отметили за лучшую работу художников-постановщиков, дизайн костюмов и визуальные эффекты. Ранее плод фантазии Marvel Comics и покойного Стэна Ли номинировали на вторую по престижности после «Оскара» премию «Золотой глобус». Фантастический боевик также вошёл в топ-10 фильмов года по версии Американской киноакадемии и Национального совета кинокритиков США. Феномен бешеной популярности прост: западных критиков привлекло по большей части обилие чернокожих персонажей и вообще игра с темой притеснения. Такими темпами «Чёрная Пантера» может допрыгнуть и до «Оскара».

Кинокритики также отметили комедию «Зелёная книга» (лучший актёр второго плана), мультфильм «Человек-паук: Через вселенную», комедию «Безумно богатые азиаты», экшен-фильм «Миссия невыполнима: Последствия», хоррор «Тихое место», «Дневник пастыря» (за лучший оригинальный сценарий) и юную актрису Элси Фишер («Восьмой класс»). 

О самых интересных январских премьерах читайте в материале News.ru. 


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