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Продюсеры признали «Зелёную книгу» лучшим фильмом

Кадр из фильма «Зелёная книга» Universal Studios

Кадр из фильма «Зелёная книга»

культура [ версия для печати ]

Кинокартина «Зелёная книга» Питера Фаррелли получила главный приз премии Гильдии продюсеров Америки. Церемония вручения проходит в Беверли-Хиллз.

За звание лучшего фильма также боролись лента Брэдли Купера «Звезда родилась», кинокомикс «Чёрная Пантера», «Чёрный клановец» Спайка Ли, «Безумно богатые азиаты» Джона М. Чу, «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, «Тихое место» Джона Красински, «Рома» Альфонсо Куарона, «Власть» Адама Маккея и «Богемская рапсодия» Брайна Сингера.

Награда присуждается профессиональным объединением свыше семи тысяч продюсеров, которые работают в кино и на телевидении. Зачастую их мнение совпадает с мнением членов Американской академии киноискусств.

Ранее News.ru писал, что до объявления номинантов «Оскара» осталось чуть больше недели. Теперь уже практически нет сомнений относительно номинантов: сначала Американская академия киноискусств огласила главных претендентов на получение премии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», потом свою лепту внесла Гильдия режиссёров Америки, и, наконец, в США раздали «Золотые глобусы». Финальным аккордом стала церемония вручения премии сообщества кино- и телекритиков Штатов. Считается, что члены жюри подготовили почву для «Оскара».


#кино #премия #фильмы #награда #ЗеленаяКнига
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