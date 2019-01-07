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«Золотые глобусы» раздали в США

Рами Малек был признан лучшим драматическим актёром года Jordan Strauss/AP/TASS

Рами Малек был признан лучшим драматическим актёром года

культура [ версия для печати ]
Куш сорвали картины «Богемская рапсодия» и «Зелёная книга»

Церемония вручения премии «Золотой глобус», которая считается генеральной репетицией перед «Оскаром», прошла в Лос-Анджелесе. Её ведущими стали канадская актриса Сандра О и американский комик Энди Сэмберг. Победителей ежегодно выбирают члены Ассоциации аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA).

Сандра О и Энди Сэмберг Kevin Sullivan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сандра О и Энди Сэмберг

Фаворитом главной номинации — «Лучший драматический фильм» — считалась мелодрама Брэдли Купера «Звезда родилась». Однако награды удостоилась работа Брайана Сингера «Богемская рапсодия», которая рассказывает о группе Queen и её вокалисте Фредди Меркьюри. При бюджете в $50 млн биографическая картина собрала более $740 млн в мировом прокате и стала самым кассовым музыкальным байопиком в истории кино.

Рами Малек, сыгравший в «Богемской рапсодии» главную роль, был признан лучшим драматическим актёром года.

Лучшей драматической актрисой была названа Гленн Клоуз за роль в картине шведа Бьёрна Рунге «Жена». В фильме она сыграла писательницу и супругу лауреата Нобелевской премии по литературе.

За звание лучшей драмы в этом году также боролись «Чёрная пантера» режиссёра Райана Куглера, «Чёрный клановец», снятый Спайком Ли, и «Если бы Бил-стрит могла заговорить» режиссёра Барри Дженкинса.

Удача на премии «Золотой глобус» улыбнулась выполненной в жанре роуд-муви комедийной драме «Зелёная книга». В фильме рассказывается история путешествия джазмена с водителем по американскому югу с путеводителем по «безопасным местам» для афроамериканцев. Творение Питера Фаррелли стало рекордсменом церемонии по числу наград. Картина получила приз «Лучший фильм — комедия или мюзикл», а также была отмечена за лучший сценарий. Сыгравший в ней Махершала Али стал лучшим актёром второго плана.

С треском провалилась дебютная режиссёрская работа звезды «Мальчишника в Вегасе» Брэдли Купера «Звезда родилась», повествующая об истории любви официантки и кантри-певца. Фильм претендовал на победу едва ли не во всех главных номинациях, однако по итогам стал обладателем только одной награды. «Золотой глобус» за песню Shallow к этой картине завоевала Леди Гага. Певица также претендовала на звание лучшей актрисы за главную роль в ленте.

Скромные результаты показала и политическая драма «Власть» Адама Маккея об одном из наиболее влиятельных политиков в истории США Дика Чейни. Имея шесть номинаций, фильм получил только один «Глобус», который достался Кристиану Бейлу. Он был назван лучшим актёром в комедии или мюзикле.

Основным отличием «Золотого глобуса» от «Оскара» является то, что на январской церемонии отмечают не только главные работы из мира кино, но и награждают лучшие телевизионные проекты.

Триумфаторами ТВ-категорий стали сериалы «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений» и «Американцы». Криминальная драма о всемирно известном дизайнере завоевала награды в номинациях «Лучший мини-сериал или телефильм» и «Лучший актёр в мини-сериале или телефильме» (Даррен Крисс). «Американцы», в свою очередь, удостоились приза в конкурсе «Лучший телевизионный сериал (драма)». Картина повествует о паре агентов КГБ, которые под видом супругов-американцев поселяются в пригороде Вашингтона. Лучшим телевизионным сериалом в жанре комедия или мюзикл по версии HFPA стал «Метод Комински» о звезде экрана, который преподаёт актёрское мастерство. За сыгранную в нём роль Майкл Дуглас завоевал свой четвёртый «Золотой глобус».

Лучшим режиссёром, как многие и ожидали, журналисты признали Альфонсо Куарона, который снял чёрно-белый фильм «Рома». По его словам, эта картина — попытка запечатлеть воспоминания о том, что он переживал почти полвека назад. Повествующая о драматической судьбе мексиканской семьи лента победила и в категории «Лучший фильм на иностранном языке». На эту премию также претендовали бельгийско-нидерландская драма «Девочка», ливано-американская лента «Капернаум», японский фильм «Магазинные воришки» и немецкая картина «Не оглядывайся».

По достоинству был оценён выдающийся в графическом плане мультфильм «Человек-паук: Через вселенные». Он стал победителем в номинации «Лучший анимационный фильм», неожиданно обогнав сиквел «Суперсемейки».


#фильмы #актеры #премии #ЗолотойГлобус
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