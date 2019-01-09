В Америке предугадали победителей «Оскара»

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Гильдия назвала выдающихся режиссёров 2018 года

До объявления номинантов на премию «Оскар» осталось всего две недели. Гильдия режиссёров Америки увеличила шансы некоторых претендентов на победу, объявив номинантов в категории «Выдающийся режиссёр» и «Лучший режиссёр-дебютант». Имена этих людей давно на слуху, а в Гильдии редко ошибаются: за все годы вручения «Оскара» жюри не согласились с выбором Гильдии режиссёров всего семь раз. News.ru узнал, кто именно близок к победе как никогда.

Брэдли Купер, «Звезда родилась»

Режиссёра драмы с Леди Гагой выдвинули сразу в двух номинациях: как выдающегося режиссёра и дебютанта. Кстати, бойкий мюзикл с Леди Гагой получил больше всего номинаций от Гильдии киноактёров США: лучший актёрский состав, лучшая мужская роль (Брэдли Купер), женская роль (Леди Гага), мужская роль второго плана (Сэм Эллиотт). Романтическая драма о музыканте — это двойной удар по кинокритикам — режиссёрский дебют Купера и актёрский — Леди Гаги. То есть первый блин, который получился не комом. Купер ради своей главной роли ночевал на съёмочной площадке, научился петь и изменил голос на октаву, а Леди Гага настояла на живом исполнении всех песен.

Альфонсо Куарон, «Рома»

Фильм мексиканского режиссёра называют авторским шедевром. Создатель «Гарри Поттера и Узника Азкабана» вложил в драму всю душу, выступив сразу режиссёром, сценаристом, монтажёром и оператором. В основу семейной саги легли события из биографии самого автора, родившегося в Мехико. Фильм очень высоко оценили кинокритики, а на сайте Rotten Tomatoes его рейтинг составил 98%.

Питер Фаррелли «Зелёная книга»

Белый неотёсанный вышибала (Вигго Мортенсен) нанимается в водители к чернокожему интеллигенту-пианисту (Махершала Али), они настолько разные, что каждый открывает другому глаза на мир с неожиданной точки зрения. Между героями вырастает крепкая дружба, а навыки дерзкого вышибалы очень хорошо выручают их в совместных поездках по южным штатам. На российские экраны фильм должен выйти 24 января 2019 года.

Кстати, Вигго Мортенсен, тот самый Арагорн из «Властелина колец», был признан лучшим актёром по версии Национального совета кинокритиков США.

Спайк Ли, «Чёрный клановец»

Комедийная драма режиссёра Спайка Ли тоже начала своё победное шествие, собирая различные премии. Возможно, этот фильм станет долгожданным триумфом Ли, которого недооценили за биографический фильм «Малкольм Икс» и «Делай, как надо», пишет Variety.

Адам Маккей, «Власть»

Маккей поработал здесь одновременно в качестве режиссёра и сценариста. В России «Власть» выйдет в широкий прокат 21 февраля. В отличии от конкурентов «Власть» впервые упомянули в качестве лауреата на премию Гильдии режиссёров и тем более «Оскар». Фильм полностью оправдывает своё название: он о тайных струнах человеческой души и безграничном стремлении к власти над людьми.

В декабре Американская академия киноискусств огласила главных претендентов на получение премии «Оскар». В шорт-лист вошло девять фильмов, среди которых не оказалось дебютного фильма Константина Хабенского «Собибор». News.ru разобрался, какие фильмы теперь претендуют на получение престижной премии в области кино.