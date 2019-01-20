Скандальный фильм «Праздник» удалён с YouTube

https://news.ru/storage/news/c7f2a5b8a89af9d91aeb872d7e511081/f335a460-6e9c-4f8b-b3b4-96c13689466f_850.jpg Алексей Красовский/youtube.com

Кадр из фильма «Праздник»

YouTube удалил фильм Алексея Красовского «Праздник», действие которого происходит в блокадном Ленинграде. Официальная причина — нарушения условий использования видеохостинга.

Однако какие именно условия были нарушены, автор киноленты пока не знает. При этом он обнаружил свою работу опубликованной в другом акккаунте.

«Теперь будут ссылаться на неё как на оригинальную, а мои новые блокировать», — сделал вывод Красовский на своей странице в Facebook.

До удаления оригинальной копии кинокартина «Праздник» успела набрать больше миллиона просмотров и больше миллиона рублей — авторский коллектив собирает пожертвования, чтобы хоть как-то окупить производство ленты, которая не получила прокатное удостоверение в России.

Алексей Красовский не стал пытаться получать его, так как после волны негативных отзывов ещё до выхода картины был уверен, что ему откажут. Вместо этого он выложил её в интернете и попросил зрителей помогать финансово.

Режиссёр опубликовал кинокартину в ночь на 3 января. Изначально премьера была назначена на 31 декабря, но была отложена из-за трагедии в Магнитогорске, где после взрыва обрушился подъезд жилого дома.

Сейчас фильм доступен на странице режиссёра в социальной сети «ВКонтакте».