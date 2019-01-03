Скандальный фильм «Праздник» появился на YouTube

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Кадр из фильма «Праздник»

Трагикомедия «Праздник» о встрече Нового года в блокадном Ленинграде опубликована на YouTube. В основе отечественной киноленты режиссёра Алексея Красовского — праздник, который отмечается в зажиточной семье.

Фильм, выложенный в Сеть в ночь со 2 на 3 января, набрал уже почти 68 тыс. просмотров. Пользователи поставили ему 6,1 тыс. лайков и пять тыс. дизлайков.

С самого начала съёмок вокруг чёрной комедии начал назревать скандал. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пожаловался министру культуры Владимиру Мединскому и попросил отказать Красовскому в выдаче прокатного удостоверения. Однако режиссёр предвосхитил события и объявил, что не стремится получить удостоверение, а фильм просто выложит в Сеть.

Как писал News.ru премьера картины должна была состояться 31 декабря. Красовский принял решение отложить премьерный показ из-за трагедии в Магнитогорске, унёсшей десятки жизней.