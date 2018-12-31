Красовский отменил «Праздник» из-за Магнитогорска

Режиссёр Алексей Красовский принял решение отложить премьерный показ картины «Праздник». Причиной стал взрыв газа и последующее обрушение подъезда одного из домов в Магнитогорске.
По словам режиссёра, в день трагедии неправильно представлять комедийный фильм. Красовский собирался представить фильм 31 декабря на Youtube, сообщает «360».
Ранее News.ru писал, что российский сенатор Франц Клинцевич считает, что причиной трагедии в Магнитогорске стал так называемый «человеческий фактор». Он выразил надежду на то, что конкретный виновник будет установлен следствием.