Красовский отменил «Праздник» из-за Магнитогорска

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Кадр из фильма «Праздник»

Режиссёр Алексей Красовский принял решение отложить премьерный показ картины «Праздник». Причиной стал взрыв газа и последующее обрушение подъезда одного из домов в Магнитогорске.

По словам режиссёра, в день трагедии неправильно представлять комедийный фильм. Красовский собирался представить фильм 31 декабря на Youtube, сообщает «360».

Ранее News.ru писал, что российский сенатор Франц Клинцевич считает, что причиной трагедии в Магнитогорске стал так называемый «человеческий фактор». Он выразил надежду на то, что конкретный виновник будет установлен следствием.