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Сенатор увидел человеческий фактор в ЧП в Магнитогорске

пресс-служба МЧС РФ

происшествия [ версия для печати ]

Российский сенатор Франц Клинцевич считает, что причиной трагедии в Магнитогорске стал так называемый «человеческий фактор». Он выразил надежду на то, что конкретный виновник будет установлен следствием.

По его словам, подобные аварии обычно нельзя спрогнозировать. К ним зачастую приводит «халтурное» исполнение кем-то своих обязанностей.

«Не думаю, что внесением поправок в законодательство можно кардинально устранить причины подобных трагедий. Ужесточение контроля — иных путей для их предотвращения я не вижу», — сказал сенатор РИА Новости.

Он также добавил, что в законодательстве можно только предусмотреть усиление ответственности за ненадлежащий контроль.

Взрыв бытового газа, приведший к разрушению подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске, произошел 31 декабря. Согласно последним данным, погибли четыре человека. Ещё пятеро госпитализированы, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Судьба 35 человек неизвестна.

Ранее News.ru сообщил о том, что при взрыве пострадал седьмой подъезд дома. Часть его конструкций уцелела, но существует угроза их обрушения. Кроме того, в зоне риска находятся шестой и восьмой подъезды.


#Клинцевич #взрывы #магнитогорск
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