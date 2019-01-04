Фильм «Праздник» собрал на YouTube первый миллион

https://news.ru/storage/news/cafdec8c0a32c8ab8568892bd9207c74/81615929-9124-430d-bea6-5eac55f3069f_850.jpg скриншот youtube.com

Кадр из фильма «Праздник»

Более миллиона рублей пожертвований получили создатели фильма «Праздник» за первые сутки после обнародования картины в Интернете. На видеохостинге YouTube ленту посмотрели более 200 тысяч зрителей.

Лента в жанре чёрной комедии рассказывает о встрече Нового года в блокадном Ленинграде.

«Итоги первого дня. 200 тысяч просмотров. 1,2 млн рублей. Через Сбербанк перевели 1200 человек. PayPal и другими платежными системами пользуются реже», — сообщил режиссёр Алексей Красовский в комментарии на канале в YouTube.

Он уточнил, что 75% тех, кто уже увидел киноленту, это россияне. Ещё 7,4% — из США, 5% — с Украины.

Красовский не стал пытаться получать прокатное удостоверение для своего творения, так как был уверен, что ему откажут. Вместо этого он выложил его в Сети с призывом помогать финансово, чтобы окупить производство.

Режиссёр опубликовал кинокартину в ночь на 3 января. Изначально премьера была назначена на 31 декабря, но была отложена из-за трагедии в Магнитогорске, где после взрыва обрушился подъезд жилого дома.