https://static.news.ru/photo/4b92ea3a-9996-11e9-98ff-fa163e074e61_1024.jpg Асланбек Бадаев Фото: fc_akhmat/vk.com

Убитый в Тольятти Илья Тигун не был официально руководителем клуба «Ахмат».

Мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности, — заявил пресс-секретарь бойцовского клуба Асланбек Бадаев.

Бадаев подчеркнул, что филиал начал функционировать в Тольятти две недели назад и ещё не прошёл юридическую регистрацию, а поэтому не имеет официального руководителя, сообщается на официальной странице «Ахмата» в Instagram.

37-летний мужчина, который должен был возглавить филиал недавно открывшегося бойцовского клуба «Ахмат», был застрелен вечером 27 июня в центре Тольятти. Подозреваемый, мужчина 85-го года рождения, объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело, писал News.ru