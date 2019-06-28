Асланбек Бадаев Фото: fc_akhmat/vk.com

Убитый в Тольятти Илья Тигун не был официально руководителем клуба «Ахмат».

Мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности, — заявил пресс-секретарь бойцовского клуба Асланбек Бадаев.

Бадаев подчеркнул, что филиал начал функционировать в Тольятти две недели назад и ещё не прошёл юридическую регистрацию, а поэтому не имеет официального руководителя, сообщается на официальной странице «Ахмата» в Instagram.

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Пресс-секретарь бойцовского клуба «Ахмат» Асланбек Бадаев прокомментировал ситуацию с убийством Илья Тягуна. - Сегодня с утра мы стали свидетелями информационного «вброса» со стороны ряда СМИ, что застреленный в Тольятти возле собственного дома Илья Тягун, якобы, является руководителем клуба «Ахмат» (Тольятти). Мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности, - заявил в беседе с ИА «Чечня Сегодня» Асланбек Бадаев. Он также выразил соболезнования семье Тягуна. - Семье Ильи Тягуна мы выражаем глубочайшие соболезнования, но убитый не имел никакого отношения к «Ахмату». Клубный филиал, который начал функционировать в Тольятти 2 недели назад, пока не зарегистрирован юридически и не имеет официального руководителя. Всех любителей «сенсационных новостей» призываем не дискредитировать имя клуба «Ахмат» и не использовать его в своих «громких» заголовков, - подчеркнул он. Chechnyatoday.com ____________________________________________________ #россия #Кадыров #чечнясегодня #chechnyatoday #спорт #тольятти #бкахмат #ахмат #тягун

Публикация от «ЧЕЧНЯ СЕГОДНЯ» (@chechnyatoday_95)

37-летний мужчина, который должен был возглавить филиал недавно открывшегося бойцовского клуба «Ахмат», был застрелен вечером 27 июня в центре Тольятти. Подозреваемый, мужчина 85-го года рождения, объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело, писал News.ru

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