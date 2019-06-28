В центре города Тольятти вечером был убит 37-летний директор недавно открывшегося бойцовского клуба «Ахмат».
Обнаружено тело мужчины, 1982 года рождения с признаками насильственной смерти — огнестрельными ранениями тела, — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
У следствия уже есть подозреваемый 34-летний мужчина, он объявлен в розыск.
Бойцовский клуб «Ахмат-Тольятти» был открыт 15 июня, это филиал чеченского клуба имени Ахмата Кадырова.
Как писал News.ru, группу наёмных бандитов задержали в Самарской области. Поймать их удалось после того, как они напали на московского чиновника. В один из домов в Красноярском районе Самарской области, где находился врио руководителя Росимущества по городу Москве, вломились преступники в масках. Они жестоко покалечили мужчину: удары наносили арматурами, дубинками и ножом. После чего скрылись. Их не могли поймать почти год.