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Алексей Прянишников, координатор «Правозащиты Открытки», который курирует дело Людмилы Чижовой, в разговоре с News.ru рассказал, что девушка в понедельник снова госпитализирована из-за проблем с дыханием.

Она пока не связывает это с отравлением, пока идёт обследование, — сказал он. Кроме того, он заявил, что Чижова не заинтересована в денежной компенсации. Речи о компенсации вообще не шло....