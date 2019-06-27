https://static.news.ru/photo/d9062620-98d8-11e9-855a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: GUMVD163/facebook.com

Группу наёмных бандитов задержали в Самарской области. Поймать их удалось после того, как они напали на московского чиновника.

Инцидент произошёл вечером 10 ноября 2018 года. В один из домов в Красноярском районе Самарской области, где находился врио руководителя Росимущества по городу Москве, вломились преступники в масках. Они жестоко покалечили мужчину: удары наносили арматурами, дубинками и ножом. После чего скрылись.

Их не могли поймать почти год. Чтобы разыскать злоумышленников, полицейские проверили более двух тысяч владельцев автомобилей и около 800 абонентов сотовой связи, которые находились в районе совершения преступления.

Так, 25 и 26 июня 2019 года было задержано семеро местных жителей, которые подозреваются в причастности как к совершению указанного преступления, так и иных подобных нападений по найму на граждан Самарской области. Операция по задержанию подозреваемых была тщательно спланирована. Захват злоумышленников производился сотрудниками СОБР и ОМОН одновременно по нескольким адресам, — сообщает СКР.

Двое из задержанных сознались в содеянном. За нападение на чиновника им заплатили 120 и 150 тысяч рублей. Ценник на другие преступления по найму варьировался от 40 до 400 тысяч.

Расследование ведётся по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).

Ранее News.ru писал, что Мособлсуд огласит 2 июля приговор по делу Хазратхона Додохонова, одного из членов «банды GTA», обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов при попытке побега. По версии следствия, пятеро участников «банды GTA» напали на двух конвоиров в лифте Мособлсуда 1 августа 2017 года. Когда потерпевшие потеряли сознание, злоумышленники завладели их служебным оружием и напали на сотрудников Росгвардии.

В ходе перестрелки один из силовиков был ранен, троих нападавших убили, двое получили ранения, один из них затем умер.

СМИ окрестили «бандой GTA» (название связано с популярной компьютерной игрой Grand Theft Auto) преступную группу, которая действовала в Подмосковье в 2012–2014 годы. В группировку, по версии следствия, входили не менее 15 человек, которые совершили 15 разбойных нападений, сопряжённых с убийством 17 человек, а также покушением на жизни ещё на двух.