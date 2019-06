Фото: Roscosmos/Global Look Press

Управляемая посадка на плавучую платформу в Атлантике многоразовой первой ступени американской ракеты Falcon Heavy завершилась неудачей. Перед запуском глава компании SpaceX Илон Маск оценивал шансы на успешную посадку примерно в 50% из-за высокой скорости, с которой она возвращалась на Землю.

По сообщению компании-разработчика, ступень должна была приземлиться на платформу Of Course I Still Love You, находившуюся у берегов Флориды, однако упала в океан. В то же время два многоразовых боковых...