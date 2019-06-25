Российский космонавт Олег Кононенко за четыре космических полёта суммарно провёл больше всех времени на борту МКС — 737 суток. Таким образом, он установил новый рекорд.
Олег Дмитриевич Кононенко — рекордсмен, — сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.
Сегодня Кононенко вместе с канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн приземлились в Казахстане после семимесячного пребывания на станции. Россиянин уже прибыл в подмосковный Звёздный городок, чтобы пройти осмотр у врачей, передаёт
Как ранее писал News.ru, Олег Кононенко передал командование Международной космической станцией Алексею Овчинину.