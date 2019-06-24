https://static.news.ru/photo/2cbbd8a0-95ff-11e9-9c61-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Олег Кононенко передал командование Международной космической станцией Алексею Овчинину.

Кононенко вернётся на Землю 25 июня, вместе с ним покинут МКС канадец Давид Сен-Жак и американка Анн Маклейн. Они пробыли на станции 204 дня.

Овчинин остаётся на МКС вместе с американцами Ником Хейгом и Кристиной Кук, в июле к ним прилетят еще трое: Александр Скворцов из России, Лука Пармитано из Италии и Эндрю Морган из США, передаёт РИА Новости .

Как уже писал News.ru, чеченский лидер Рамзан Кадыров пообщался по прямой связи с находящимся на МКС командиром экипажа Олегом Кононенко и попросил его сделать больше фотографий Чечни из космоса.