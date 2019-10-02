Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров обвиняется в мошенничестве на 250 млн рублей. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного суда Москвы.
Он ходатайствует о заключении Александрова под стражу, передаёт
Следствие установило, что в 2016–2017 годах обвиняемый, занимавший тогда руководящую должность в авиакомпании, вместе с сообщниками похитили 250 млн рублей.
Александров в составе организованной группы под видом оказания юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией «Консорс» на 250 млн рублей, которые были похищены, — сказал следователь.
Александров был задержан в Москве 1 октября. Его подозревают в махинациях с госзакупками на сумму 250 млн рублей. Вместе с ним задержана адвокат, которую следствие считает сообщницей.
Ранее в Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении адвоката коллегии адвокатов Московской области «Консорс» Дины Кибец, председателя «Консорса» Александра Сливко и некой Татьяны Давыдовой, писал News.ru.
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