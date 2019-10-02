https://static.news.ru/photo/2a59c250-e52a-11e9-9658-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров обвиняется в мошенничестве на 250 млн рублей. Об этом сообщил следователь на заседании Басманного суда Москвы.

Он ходатайствует о заключении Александрова под стражу, передаёт ТАСС .

Следствие установило, что в 2016–2017 годах обвиняемый, занимавший тогда руководящую должность в авиакомпании, вместе с сообщниками похитили 250 млн рублей.

Александров в составе организованной группы под видом оказания юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией «Консорс» на 250 млн рублей, которые были похищены, — сказал следователь.

Александров был задержан в Москве 1 октября. Его подозревают в махинациях с госзакупками на сумму 250 млн рублей. Вместе с ним задержана адвокат, которую следствие считает сообщницей.

Ранее в Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении адвоката коллегии адвокатов Московской области «Консорс» Дины Кибец, председателя «Консорса» Александра Сливко и некой Татьяны Давыдовой, писал News.ru.