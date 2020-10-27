Суд приговорил экс-мэра Челябинска Тефтелева к трём годам за взятку

Бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева приговорили к трём годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.
Судом виновному назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе на срок три года, — приводит ТАСС сообщение Центрального районного суда Челябинска.
Следствие установило, что Тефтелев и руководитель управления капстроительства в администрации Челябинска Евгений Пашков получили взятку в 2,5 млн рублей за помощь в заключении и исполнении муниципальных контрактов в сфере строительства.
О том, что сотрудники ФСБ задержали Тефтелева, NEWS.ru сообщал в декабре 2019 года. Евгений Тефтелев возглавлял Челябинск в 2014–2018 годах.