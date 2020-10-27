Суд приговорил экс-мэра Челябинска Тефтелева к трём годам за взятку

https://static.news.ru/photo/cbac691c-18e8-11eb-86cb-fa163e074e61_660.jpg Евгений Тефтелев Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС

Бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева приговорили к трём годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере.

Судом виновному назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе на срок три года, — приводит ТАСС сообщение Центрального районного суда Челябинска.

Следствие установило, что Тефтелев и руководитель управления капстроительства в администрации Челябинска Евгений Пашков получили взятку в 2,5 млн рублей за помощь в заключении и исполнении муниципальных контрактов в сфере строительства.

О том, что сотрудники ФСБ задержали Тефтелева, NEWS.ru сообщал в декабре 2019 года. Евгений Тефтелев возглавлял Челябинск в 2014–2018 годах.