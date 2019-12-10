https://static.news.ru/photo/504c41da-1bf9-11ea-9b32-fa163e074e61_660.jpg Фото: fsb.ru

Бывший вице-губернатор Челябинской области и бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев задержан в Магнитогорске. Вместе с ним силовики задержали и депутата гордумы Сергея Селещука.

Тефтелева увезли на допрос в Следственный комитет. Тефтелев и Селещук пересекались по строительству детсадов в Курчатовском районе Челябинска и школы, — сообщил источник URA.RU .

Тем временем в пресс-службе УФСБ по Челябинской области эту информацию пока не комментируют. До самого Тефтелева дозвониться журналистам также не удалось.

Евгений Тефтелев возглавлял Челябинск в 2014–2018 годах. После отставки с поста главы города стал вице-губернатором. Уволился после того, как власть в регионе перешла к Алексею Текслеру.

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