Бывший вице-губернатор Челябинской области и бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев задержан в Магнитогорске. Вместе с ним силовики задержали и депутата гордумы Сергея Селещука.
Тефтелева увезли на допрос в Следственный комитет. Тефтелев и Селещук пересекались по строительству детсадов в Курчатовском районе Челябинска и школы, — сообщил источник
URA.RU.
Тем временем в пресс-службе УФСБ по Челябинской области эту информацию пока не комментируют. До самого Тефтелева дозвониться журналистам также не удалось.
Евгений Тефтелев возглавлял Челябинск в 2014–2018 годах. После отставки с поста главы города стал вице-губернатором. Уволился после того, как власть в регионе перешла к Алексею Текслеру.
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