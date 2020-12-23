Омерзительная восьмёрка: почему силовики начали брать нацистов 2000-х

Силовики в Москве, Тюмени и Сочи задержали шесть человек, которые могут быть причастны к убийствам выходцев из Центральной Азии и к иным тяжким преступлениям, совершённым в 2000-е годы. По данным СК, сведения о данных деяниях незадолго до своей гибели в СИЗО Челябинска раскрыл неонацист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак. Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте задержанных. Незадолго до этого в столицу были этапированы двое других вероятных фигурантов, уже отбывающих наказание. NEWS.ru выяснил подробности дела, а также роль некоторых подозреваемых в становлении и развитии ультраправого подполья в России.

Тесак и его команда

Спецоперации в Москве, Сочи и Тюмени проводили сотрудники Главного следственного управления СК России совместно с ФСБ и МВД. Задержанными оказались Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин и Семён Токмаков. Им предъявлены обвинения в убийствах двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды, совершённых организованной группой (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По информации СК, доказательства, подтверждающие участие задержанных в преступлениях, удалось собрать в рамках расследования убийства двух человек, видеозапись которого была распространена в Интернете ещё летом 2007 года. По данным следствия, расправу над «инородцами» неонацисты совершили в апреле того же года в окрестностях подмосковного Королёва (ранее сообщалось, что убийство уроженца Дагестана и гражданина Таджикистана якобы произошло в окрестностях Обнинска Калужской области).

Среди непосредственных участников убийства был бывший лидер запрещённых в РФ ультраправых группировок «Формат 18» и «Реструкт» Максим Марцинкевич. 16 сентября 2020 года он был найден мёртвым в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области.





В СК уверяют, что Тесак дал показания о своей причастности к другим убийствам 2002–2006 годов. При проверке его свидетельств в августе 2020-го в Гагаринском районе Смоленской области были обнаружены останки двух неопознанных лиц с признаками насильственной смерти. По материалам следствия, расправу с ними неонацисты совершили осенью 2003 года.

В ходе обысков у задержанных были изъяты травматическое и огнестрельное оружие, ножи, нацистская атрибутика и другие улики. При этом, как отмечают в СК, неонацист, бывший лидер ультраправой группировки «Русская цель» Семён Токмаков при задержании оказал вооружённое сопротивление, но действия сотрудников ФСБ «позволили избежать тяжких последствий».

Во время допроса он признался в «совершении особо тяжких преступлений в соучастии с другими членами организации с целью пропаганды националистической идеологии». В частности, Токмаков «дал показания по факту убийства в декабре 2003 года двух лиц неславянского происхождения». Их расчленённые останки были найдены в московском районе Гольяново. Басманный суд 23 декабря избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Семён Токмаков по прозвищу Бус является одним из лидеров российских наци-скинхедов. Он родился в 1975 году в Рыбинске Ярославской области. После службы в армии окончил Лесной университет в Москве, затем работал охранником на складе издательства «Русский писатель». В начале 1998 года Токмаков стал создавать националистическую группировку «Русская цель», члены которой в мае того же года избили чернокожего американского морпеха Вильяма Джефферсона, работавшего в охране посольства США в Москве, а также переводчицу диппредставительства Лолу Холматову.

Вскоре после нападения Буса арестовали, а в сентябре 1999 года ему дали реальный срок по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), но тут же отпустили по амнистии. После этого Токмаков возглавил созданный на базе «Русской цели» молодёжный отдел неонацистской Народной национальной партии (ННП) Александра Иванова-Сухаревского, с которым он познакомился, находясь в СИЗО «Бутырка». Там ультраправый «вождь» содержался под следствием в связи с обвинениями в совершении преступления экстремистского характера.

Медийным ресурсом ННП была газета «Я Русский», которая считалась ориентированным на российских бритоголовых изданием, регулярно выходившим большим тиражом.

Семён Токмаков Пресс-служба суда

Как пишет Insider, в начале 2000-х Семён Токмаков был «главным „медийным скинхедом“ в России», позднее этот негласный статус достался Марцинкевичу, который был подчинённым Буса в иерархии ННП.

В 2003-м Токмаков вышел из партии, обвинив Иванова-Сухаревского в домогательствах. Некоторое время после этого числился помощником депутата Госдумы от правого блока «Родина» Николая Павлова. Последний также входил в руководящие органы партии «Народная воля», которая в некоторых регионах в начале — середине 2000-х пользовалась поддержкой местных группировок наци-скинхедов и ультраправых футбольных хулиганов.

В 2005-м Семён Токмаков выдвинулся от КПРФ в совет депутатов подмосковного Троицка (с 2013 года входит в состав Новой Москвы) при поддержке запрещённых в России Движения против нелегальной иммиграции и Русского общенационального союза. В 2018-м он состоял в националистическом движении «Русский лад». На тот момент у него был свой магазин, торговавший традиционной русской одеждой и товарами народных ремёсел. Также он занимался фотографией и некоторое время жил в сельской общине анастасийцев.

По словам Токмакова, после создания семьи в середине 2000-х годов он решил «порвать с ультраправой средой», в том числе потому, что нынешняя Россия ему нравится больше, чем страна в 1990-е.

Про Андрея Кайля известно, что он возглавлял молодёжное крыло ННП после Семёна Токмакова.

Максим Хотулев упоминался как один из редакторов книги «Ледяной рассвет», вышедшей в свет в 2000 году по итогам «первого вечера праворадикальной поэзии» под названием «Холодное солнце Севера». В сборник, в частности, были включены тексты Токмакова, Алины Витухновской, солистов рок-группы «Коловрат» и других деятелей праворадикального толка.

У человека с именем и фамилией Алексей Гудилин есть страница в соцсети «ВКонтакте», куда он последний раз заходил 22 декабря. Судя по всему, её владелец придерживается языческих традиций — одна из его картинок со словами: «С рождеством! Просто число 20 апреля и всем всё понятно» — может быть посвящена дню рождения Адольфа Гитлера и стилизована под атрибутику Третьего рейха. Также приводится множество изображений свастик и кельтских рун. Про человека, являющегося тёзкой задержанного, говорится , что он «является высококвалифицированным диетологом, персональным тренером, КМС по пауэрлифтингу, шеф-поваром ведущих ресторанов Москвы».

Скелеты в делах

Максим Марцинкевич Сергей Киселев/АГН «Москва»

Как писал NEWS.ru, смерть Максима Марцинкевича в челябинском СИЗО вызвала множество споров не столько в связи с репутацией погибшего, сколько из-за причин случившегося. В СК уверяли, что Тесак свёл счёты с жизнью, оставив несколько предсмертных записок, одна из которых была найдена у него во рту.

Правозащитники и родственники предполагают, что его могли убить или довести до суицида, учитывая, что сам осуждённый жаловался на пытки с целью вынудить его подписать явки с повинной в совершении особо тяжких преступлений. Кроме того, несколько лет назад Марцинкевич написал в тюрьме, что не собирается покончить с собой «ни в каком случае», предупредив, что если его найдут мёртвым, то это случится не по его воле. К тому же отец погибшего обнаружил на теле сына следы пыток. СК при этом сообщал, что незадолго до смерти Тесак сознался в серии убийств.

Адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы семьи Марцинкевича, не уверен, что задержанные могли быть причастны к инкриминируемым им преступлениям.

Насколько я сейчас понимаю ситуацию, единственными доказательствами причастности Марцинкевича и этих шестерых, которых сегодня задержали, являются показания фактически осуждённых зеков, которых очевидно пытали, били и принуждали сделать определённое признание. В таких условиях я просто категорически не могу признать, что это может являться правдой. Алексей Михальчик адвокат адвокат

По словам адвоката, на данный момент отсутствуют какие-либо объективные доказательства.

Я могу сказать, что, по моей информации, некие тела, об обнаружении которых говорили в СМИ, сначала нашли, а потом уже начали «привязывать» конкретных лиц, якобы причастных к их гибели. В таких условиях нормальное законное расследование не осуществляется. Я подчёркиваю: если они Марцинкевича называют виновным, несмотря на его смерть, то они должны его судить судом присяжных вместе с этими шестью ребятами, — отметил Михальчик.

Он также напомнил, что 22 декабря Басманный суд отправил под стражу националиста Сергея Маршакова, который тоже проходит по «делу Тесака», а также отбывает 16-летний срок за стрельбу по оперативнику ФСБ и следователю в 2009 году. Кроме него в Москву этапирован ещё один подозреваемый в убийстве 13-летней давности — бывший член запрещённой в РФ группировки «Формат 18» Максим Аристархов, который ранее был осуждён за ограбление таксиста.

Сегодня с утра была какая информация, что Маршаков дал показания на Марцинкевича. При этом он нападал на сотрудников СИЗО (по некоторым данным, нападение произошло после признания и за два дня до смерти Тесака. — NEWS.ru). Тут отсутствие логики глобальное. То есть человек даёт показания, содействует следствию — как правило, это делается для того, чтобы смягчить срок, облегчить условия, и при этом начинает нападать на кого-то, — добавил Михальчик.

Между тем Александр Верховский, руководитель аналитического центра «Сова», занимающегося мониторингом проявлений национализма и ксенофобии, считает, что признание Токмакова на фоне его деятельности на рубеже 1990–2000-х годов похоже на правду. Однако точно сказать, причастны ли остальные задержанные к преступлениям по мотивам национальной розни, пока невозможно.

Токмаков действовал открыто, являлся «боевым» нацистом и был за это судим. Занимался ли он насильственными действиями [впоследствии], я достоверно знать не могу, но, как заверяет СК — он признался в этом на начало 2000-х годов. И это для меня звучит правдоподобно. Хотя мы знаем, что с 2010 года он работал фотографом, тусовался с КПРФ. Но это уже годы прошли. Вся эта преступная деятельность — для молодых людей. Имеют ли те шестеро отношение к известному видео казни таджика и дагестанца? Не знаю. Вероятно, если эти люди в чём-то участвовали, то в разных преступлениях, а не именно в этом одном <...>. Расследование, которое опирается на предполагаемые показания Тесака, — это очень интересно, потому что вокруг группировок, к которым Тесак имел прямое отношение во второй половине 2000-х, наверняка много нераскрытых преступлений. Александр Верховский директор информационно-аналитического центра «Сова» директор информационно-аналитического центра «Сова»

Верховский не исключает, что «там очень даже есть что раскапывать», но не знает, насколько эффективно СК удастся это сделать.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.