СК: Марцинкевич перед суицидом сознался в серии убийств

https://static.news.ru/photo/eca59b14-f8e7-11ea-9a6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/restrukt

Националист Максим Марцинкевич (Тесак), тело которого было обнаружено накануне в камере челябинского изолятора, перед смертью сознался в серии убийств лиц не славянской внешности. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Он заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов, - сказала она в интервью KP.RU

Вопросы к уже осуждённому Марцинкевичу за нападения людей у сыщкиков возникли после откровений одного из заключённых, который отбывает наказание в Красноярском крае. Тот сообщил о причастности ТЕсака к двойному убийству 2007 года.

В ходе проверки этой информации его причастность подтвердилась. При этом сам Марцинкевич способствовал установлению обстоятельств преступлений и был готов указать следствию место захоронения тел погибших. Именно поэтому было инициировано его этапирование в Москву, - отметила Петренко.

По её словам Тесак рассказал и о других преступлениях, к которым был причастен. Среди них было и двойное убийство, о котором правоохранительным органам не было известно. Марцинкевич описал место захоронения жертв. Съездившие туда сыщики обнаружили их останки.

Также в интервью изданию Петренко подтвердила подлинность предсмертных записок, попавших в Сеть. Представитель СК также прокомментировала заявления Тесака шестилетней давности о том, что он ни при каких обстоятельствах не покончит с собой. Тогда он отмечал, что если такое случится, то «имейте в виду — это не я». По мнению Петренко, сейчас к преступнику пришло осознание совершённых им деяний:

Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало.

Тело Марцинкевича было найдено сегодня в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. Его адвокат Алексей Михальчик заявил, что располагает информацией о применении пыток к своему доверителю. По словам защитника, Тесака заставляли подписать явки с повинной за убийства. Поэтому юрист не доверяет версии о самоубийстве, писал NEWS.ru.