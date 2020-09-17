Сам или помогли: почему версия о суициде Тесака вызывает множество сомнений

Смерть Максима Марцинкевича в челябинском СИЗО вызвала множество споров не столько по поводу репутации погибшего, сколько по поводу причин случившегося в частности и происходящего в российских местах лишения свободы в целом. По предварительной версии, которой придерживается СК РФ, неонацист по кличке Тесак свёл счёты с жизнью, оставив две предсмертных записки. Однако правозащитники и родственники предполагают, что его могли убить или довести до суицида, учитывая то, что сам осуждённый жаловался на пытки с целью вынудить его подписать явки с повинной в совершении убийств. Кроме того, несколько лет назад Марцинкевич написал в тюрьме, что не собирается покончить с собой «ни в каком случае», предупредив, что, если его найдут мёртвым, то это случится не по его воле. В пользу неофициальных версий говорит и шлейф историй, связанных с учреждениями ФСИН Челябинской области, часто фигурировавшими в сообщениях об истязаниях, смертях и бунтах заключённых. NEWS.ru решил разобраться в различных версиях случившегося.

«Не такой человек»

Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак получил недобрую известность в начале нулевых. Его политическая биография началась в рядах незарегистрированной неонацисткой Народной национальной партии Александра Иванова-Сухаревского и в группировке «Русская цель». В 2005 году он создал запрещённое в РФ экстремистское объединение «Формат 18» (в цифре зашифрована аббревиатура «Адольф Гитлер» по номерам первых букв в латинском алфавите), занимавшееся нападениями на рабочих-мигрантов и бездомных и съёмками издевательств на видео. Деятельность этого ультраправого формирования легла в основу сюжета художественного фильма Павла Бардина «Россия 88».

Также Тесак создал движение «Реструкт», участники которого занимались избиением и унижением людей, которых считали педофилами и наркоторговцами. Соответствующие направления назывались «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй».

Неоднократно Марцинкевич попадал в поле зрения силовиков и становился фигурантом уголовных дел. В 2007 году на него написал заявление в прокуратуру оппозиционер Алексей Навальный после дебоша с выкрикиванием нацистских лозунгов, устроенного в столичном клубе «Билингва» во время дискуссии между журналистами Юлией Латыниной и Максимом Кононенко. За это в 2008-м он получил три года колонии по статье о разжигании ненависти и вражды. В 2009 году ему добавили ещё шесть месяцев за ролик с «казнью» «таджикского наркоторговца», совершённой его соратниками, облачёнными в стилизованные балахоны американского расистского объединения «Ку-клус-клан».

В 2013 году Марцинкевич оказался в СИЗО Минска после драки с фанатами местного футбольного клуба «Партизан», придерживающимися актифашистских взгладов. Тогда белорусские власти заподозрили российского неонациста в хулиганстве с применением оружия, но под стражей он пробыл всего 10 дней, после чего был отпущен. Вскоре он покинул соседнее государство, которое прекратило его уголовное преследование.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В июне 2017-го Тесака осудили на 10 лет за разбой, умышленное уничтожение и повреждение имущества, а также хулиганство. По версии следствия, в 2013–2014 годах Марцинкевич и его соратники из «Реструкта» нападали на людей с газовыми баллончиками, электрошокерами и дубинками, объясняя свои действия борьбой с распространителями наркотиков. Ультраправые деятели не только калечили предполагаемых наркоторговцев, но и забирали их имущество, а также обливали красящими веществами. В октябре 2019 года срок Марцинкевичу сократили до девяти лет и, как утверждалось на его странице в соцсети «ВКонтакте», на свободу он должен был выйти в мае 2021-го.

Погиб Тесак утром 16 сентября — за девять месяцев до окончания срока, находясь в СИЗО-3 Челябинска. В камере нашли предсмертные записки. Одна из них адресована администрации изолятора, а другая — супруге Екатерине Руслановой.

В тот же день прокуратура Челябинской области организовала проверку изолятора, в котором находился Тесак, а региональное управление СК начало доследственную проверку, назначив судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти Марцинкевича. В тот же день несколько СМИ со ссылкой на «информированные источники» сообщили, что силовики якобы завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», однако вскоре следствие опровергло эту информацию.

В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключенного носит криминальный характер, — заявили в челябинском управлении СК.

С данным утверждением не согласны родственники погибшего, которые уверены, что его убили. Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик сообщил, что 9 сентября с ним встречался защитник. Тогда Тесак признавался, что его пытали, заставляя подписывать явки с повинной, а на последней прижизненной фотографии под левым глазом у него заметно тёмное пятно, похожее на синяк. Анонимный Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», авторство которого приписывают осведомлённым представителям силовых ведомств, обнародовал видеоролик, на котором Тесак якобы незадолго до гибели жаловался на тяжёлое психологическое состояние.

Я не верю в то, что это было самоубийство. Марцинкевич не такой человек. И девятого числа у него был адвокат в Новосибирске, которому он сказал, что его последние три месяца пытали, заставляли подписать какие-то явки с повинной по убийствам в Москве 90-х годов. Я думаю, что это всё звенья одной цепи. Необходимо проверять. У меня очень серьёзные сомнения по поводу того, что он сделал это сам, — рассказал Михальчик.

«Полностью раскаивается и осуждает свои поступки»

Примечательно, что слова адвоката о признании Марцинкевича в совершении серии убийств подтвердила официальный представитель СК Светлана Петренко. В интервью «Комсомольской правде» она сообщила, что в 2007 году в Сети появился видеоролик, на котором было запечатлено двойное убийство лиц неславянской национальности. По данному факту было заведено уголовное дело, но из-за того, что причастных к этому преступлению не нашли, предварительное следствие было приостановлено.

В рамках оперативно-розыскной деятельности, не связанной с обстоятельствами этого дела, в колонии Красноярского края один из осуждённых, являющийся сторонником националистических взглядов, дал показания о причастности Марцинкевича к этому двойному убийству. В ходе проверки этой информации его причастность подтвердилась, — сказала Петренко.

Также она сообщила, что Тесак «способствовал установлению обстоятельств преступлений и был готов указать следствию место захоронения тел погибших», добавив, что убивать приезжих в Москве он якобы начал с 19 лет.

Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть. Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершённые в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов, — сказала Петренко, добавив, что Тесак «слишком поздно разочаровался» в своих ультраправых убеждениях.

Последние слова представителя СК подтверждают высказывания самого Марцинкевича о том, что он пересмотрел свои взгляды, о чём NEWS.ru подробно рассказывал в 2018 году. В одном из обращений в заключении он говорил, что изменил отношение к наркоторговцам, секс-работницам, сутенёрам и прочим профессиям, находящимся за гранью закона. Тесак, в частности, говорил, что, если они не применяют к кому-либо физическое насилие, то их не стоит осуждать. Кроме того, он называл единственным средством борьбы с наркоманией легализацию наркотиков, что, по мнению Марцинкевича, подорвёт криминальный рынок и наладит в этой сфере «здоровую конкуренцию».

А в экономике я всё больше прихожу к тому, что чем меньше государство лезет со своим регулированием, контролем, поддержкой, участием и прочими пакостями, тем лучше. Прими рациональные, эффективные и справедливые законы, а дальше следи за их соблюдением. Всё, что возможно, должно быть отдано в частные руки, — писал Марцинкевич.

Светлана Петренко в своём интервью также сообщила, что найденные при Тесаке предсмертные записки «совершенно реальные». Но, учитывая некоторые детали, возникает вопрос, писал ли он их самостоятельно и вообще писал ли. Некоторые правозищитники сомневаются в авторстве этих обращений, а один из экспертов-графологов сообщил, что, по первоначальным данным, записки сделаны погибшим арестантом, находящимся «в крайне нервозном состоянии». При этом в октябре 2014 года Марцинкевич из тюрьмы передавал , что, если вдруг его найдут мёртвым со следами суицида, значит, ему «помогли».

Сердечной недостаточности, ровно как и других заболеваний, у меня нет — это тоже стоит сказать, на всякий случай, — добавлял Тесак.

В сети появилась посмертная фотография Марцинкевича из СИЗО в Челябинске, которая у ряда наблюдателей вызвала сомнения в версии о самоубийстве. В частности, на детали снимка обратил внимание адвокат Сергей Бадамшин в своём Telegram-канале.

vk.com/restrukt

Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина уверена, что сейчас многое зависит от того, насколько эффективно и объективно пройдёт расследование обстоятельств смерти.

Не надо забывать, что даже если это суицид и итоговым расследованием это будет подтверждено, он находился в полном подчинении властей, был в СИЗО, и всё равно ответственность лежит на сотрудниках <...> Незаконное насилие, пытки случаются, не говоря уже о суровых условиях содержания там. Доведение до суицида тоже возможно, бывают такие случаи, но они довольно трудно доказуемы. Трудно вообще говорить о том, насколько это распространённая практика, я не готова утверждать, что это постоянно происходит. Такие дела крайне сложно расследовать, а если нет достаточной воли к объективному и эффективному расследованию, в большинстве случаев всё заканчивается на вердикте «суицид». Наталья Таубина директор фонда «Общественный вердикт» директор фонда «Общественный вердикт»

В интервью NEWS.ru она подчеркнула, что защитить заключённого от произвола силовиков обычно может только адвокат.

Челябинская специфика

Издание «Русская пресса» со ссылкой на собственный источник сообщает, что Марцинкевича могли устранить, для чего якобы специально была выбрана Челябинская область.

Традиционно регион считается «красной зоной», то есть регионом, который полностью контролируется силовиками. Провернуть такое серьёзное мероприятие с медийным лицом в «чёрной зоне» (контролируемой криминальными авторитетами. — NEWS.ru) было бы непросто или стоило бы очень дорого. Правоту этих слов подтверждают многочисленные сфабрикованные дела, которые с лёгкостью выходят из-под пера сотрудников оперативных отделов, — предполагают анонимные авторы публикации.

Правозащитник Владимир Осечкин полагает, что учреждения челябинского ГУФСИН якобы находятся под контролем смотрящих и положенцев, являющихся земляками и ставленниками северокавказского «вора в законе» Ахмеда Домбаева. И это обстоятельство, как полагает собеседник NEWS.ru, имеет «ключевое значение для начала расследования убийства осуждённого Марцинкевича вне зависимости от симпатий и антипатий к его радикальным взглядам».

Максима Марцинкевича неслучайно доставили именно в СИЗО-3 во время этапирования в Москву. Общеизвестно, что он придерживался радикальных националистических взглядов, а представители этнических ОПГ воспринимали его как врага. Всё произошедшее — результат комбинации оперативников, под их кураторством люди Домбаева контролируют основную массу заключённых в СИЗО и колониях Челябинской области. Владимир Осечкин основатель правозащитного проекта Gulagu.net основатель правозащитного проекта Gulagu.net

Также правозащитник считает, что «представители этого ОПС под началом убийцы Ильяса Дашаева» могли быть причастны к гибели заключённого Евгения Кидинова, которого избили до смерти в ноябре 2018 года в ИК-1 города Копейска. После того инцидента начальник колонии и его заместитель по безопасности и оперативной работе были сняты с должностей, ещё 14 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, тогда завели уголовное дело по факту обнаружения в автомобиле на въезде в учреждение ФСИН более 100 грамм наркотиков. А в сентябре в Копейский городской суд было передано уголовное дело по факту гибели осуждённого, по которому проходят девять человек.

Тогда этот инцидент пытались представить как передозировка наркотиками, и лишь после наших заявлений и расследования были возбуждены уголовные дела в отношении «смотрящих» и сотрудников ИК-1, допустивших это. Сейчас силовики пытаются вбросить версию о якобы суициде. При этом мы все читали и видели ранее подписанное Максимом Марцинкевичем письмо, в котором он предупреждал, что не будет накладывать на себя руки, и высказывал опасения, что его убьют и инсценируют суицид, — добавил Осечкин.

Отметим, что речь идёт о письме шестилетней давности, которое упоминалось выше. Челябинская область не первый год поставляет «экстремальные» новости о жизни (и смерти) за решёткой. В этой связи стоит напомнить про гибель четырёх заключённых в той же ИК-1 города Копейска в 2008 году. Их до смерти забил персонал учреждения после приёмки с этапа.

В ноябре 2012 года в копейской ИК-6 произошёл массовый бунт. Тогда заключённые протестовали против поборов со стороны администрации, а прибывший ОМОН избивал у стен учреждения родственников арестантов. После волнений в СК поступило более 40 заявлений, в которых осуждённые рассказывали, как сотрудники колонии с 2008 года требовали взятки в размере от пяти тысяч до 90 тысяч рублей. Для тех, кто отказывался платить, создавали «неблагоприятные условия».

В декабре 2014 года протесты заключённых вспыхнули в СИЗО-1 Челябинска . По некоторым данным, сотрудники учреждения устроили массовое избиение в нескольких камерах, в знак протеста против этого осуждённые порезали руки. По версии ФСИН, к членовредительству призвал один из заключчённых, который не хотел ехать в суд, где он должен был выступить свидетелем по уголовному делу.