Чудо в Жуковском или Раменское чудо — так назвали сегодняшнее происшествие с лайнером Airbus А321. По предварительным даннным, самолёт столкнулся со стаей чаек, из-за чего у него загорелись оба двигателя. На борту, вместе с экипажем, находилось 233 человека. По данным Министерства здравоохранения Московской области пострадали 74, из них 19 детей, один взрослый находится в больнице, погибших нет. Оказывается, о проблемах с чайками говорили давно. Так, местные жители уже несколько лет кричат в социальных сетях о проблемах, а активисты отчаянно борются со свалкой, которая находится в непосредственной близости от аэропорта. Подробнее — в расследовании News.ru

Свалка и озеро, где обитают чайки, находятся всего в нескольких километрах от аэропорта. На видео видно, как сотни птиц кружат в поисках пищи.

В социальных сетях, под видео активисты и неравнодушные граждане оставляют принтскрины , доказывающие, что они уже не раз поднимали эту проблему. Сегодня Минприроды потребовало проверить несанкционированную свалку у аэропорта в Жуковском.

Местные жители на форумах не раз писали о том, что от мусора страдает не только озеро, но и Москва-река, куда, как им кажется, ведёт сток отравленной воды .

принтскрин mosobl.livejournal.com

Экологи ранее уже предрекали возможность авиакатастрофы. Так член Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Елена Гришина заявляла, что рядом с аэропортом Жуковский находится свалка.

То количество чаек, которые гнездятся на озере Глушица, могут привести к авиакатастрофам, — говорил эксперт.

Другой эксперт также подчеркнул, что птиц, которых считают виновниками происшествия с лайнером Airbus А321, привлекли к аэродрому Жуковский несанкционированные свалки.

Самая большая проблема для нас — чайки всех мастей. Неоднократно там находили чаек, повреждённых самолётом. На лапках кольца Копенгаген, Стокгольм, ну, видимо, у нас свалки слаще. Что-то их несёт сюда. Это чайки практически размером с курицу. Много местных чаек, озёрные. Поведение их непредсказуемое, — рассказал каналу РЕН сотрудник орнитологической службы в Жуковском.

В июле 2017 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения несанкционированной свалки в подмосковном Жуковском, которая находилась менее чем в двух километрах от взлётной полосы аэродрома. Её площадь на тот момент превысила 100 тыс. кв. м и захватила охранную зону озера Глушица.

Инспекторы Минэкологии Московской области установили, что здесь складируются отходы четвёртого класса опасности — грунт, строительный мусор и ТБО.

А всего неделю назад, 9 августа, депутат Совета депутатов городского округа Жуковский, член Фракции «Единая Россия» Сергей Рязанов в рамках партпроекта «Городская среда», пытался привлечь внимание к проблеме.

Уборка мусора в районе Глушицы продолжается. До нужного результата ещё далеко, но работа по очистке территории идёт. Очень хочется скорее завершить здесь уборку, чтобы закрыть проблему раз и навсегда, — отметил Рязанов.

В то время, как, по заявлениям чиновников, с загрязненных участков вывозится строительный мусор, местные жители стали выбрасывать рядом и обычные бытовые отходы, которые стали местом кормления чаек.



Собственники земельных участков, где разрослась первая свалка — компании ООО «Вымпел К» и ООО «М-Лизинг» привлечены к административной ответственности за нарушения природоохранного законодательства. К «Вымпел К» Росприроднадзор предъявил иск о возмещении вреда в размере 25,2 млн рублей.

По данным базы данных «Контур-Фокус», компания принадлежит Родиону Кузину, депутату муниципального округа Жуковский, которого связывают с политиком и некогда бизнесменом Андреем Вихаревым. Последний сейчас возглавляет Истринский район Подмосковья. Ранее Кузин участвовал в ряде проектов Вихарева, утверждают СМИ. Правда, прямой связи найти не удалось. Кузин — учредитель ООО «Строительный трест № 88», где гендиректором работает Павел Жемерёв. Жемерёв также возглавлял ООО «Спецстройинвест», собственником которого был Вихарев.

В свою очередь, Вихарев — протеже губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Последний давно не оставляет некогда бизнесмена без должности и называет его «одним из наиболее эффективных руководителей органов местного самоуправления».