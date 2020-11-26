Деньги к деньгам: платная школа для элиты получит миллиард из казны

Недавно пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва распространила сообщение о том, что президент страны Владимир Путин поддержал идею местных чиновников о «двух образовательных кластерах». Один будет создан на базе лицея имени Петра Капицы в Долгопрудном, второй — в гимназии имени Евгения Примакова в Одинцовском районе. Первое учреждение фигурировало в истории с протестами родителей школьников против перехода на платное обучение в связи с изменением правового статуса. Второе же представляет собой элитную школу, где учатся дети российских чиновников и деятелей шоу-бизнеса, а год учёбы там обходится в 700 тысяч рублей. С 2021 по 2023 год власти хотят перечислить этому наполовину государственному учреждению более 930 млн рублей из областного бюджета, а полностью казённому долгопрудненскому лицею перепадёт на треть меньше. Подробности — в материале NEWS.ru.

Имущественной дискриминации не нашли

Как сообщила 25 ноября правительственная газета «Подмосковье сегодня», губернатор региона Андрей Воробьёв стал председателем попечительского совета «Физтех-лицея» имени Капицы в Долгопрудном.

Президент поддержал нашу инициативу по развитию двух кластеров — гимназии имени Примакова и «Физтех-лицея» имени Капицы, — приводит издание слова Воробьёва.

По словам чиновника, «это позволит увеличить контингент „Физтех-лицея“ в два раза». Он добавил, что в сентябре 2022 года будет запущена начальная школа на 425 мест, а через год построят «большой лабораторный корпус».

В публикации уточняется, что помимо начальной школы образовательный кластер включает кампус и детский технопарк с лабораториями, где будут проходить олимпиады и куда «ежегодно будут приезжать до 10 тысяч ребят со всей страны». Что ожидает гимназию имени Примакова, Воробьёв не сказал, однако в 2019 году её директор заявляла, что учреждение стало «региональным центром по работе с одарёнными детьми». Создание этой структуры, действующей также на базе «Физтех-лицея», анонсировали подмосковные власти.

Судя по данным из открытых источников, гимназия имени Примакова, расположенная в деревне Раздоры Одинцовского района Подмосковья, недалеко от облюбованного богачами Рублёво-Успенского шоссе, является привилегированным заведением. Там учатся отпрыски деятелей российской элиты и шоу-бизнеса (Олега Газманова, Ксении Бородиной, Михаила Галустяна и других), а попечительский совет возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров. На сайте образовательной организации указано, что стоимость обучения там составляет 700 тысяч рублей в год, а право учиться бесплатно имеют только победители и призёры регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников.

ogprim.ru

Как удалось узнать NEWS.ru, правовой статус гимназии имени Примакова — это автономная некоммерческая общеобразовательная организация, созданная 20 апреля 2017 года. Её учредителями изначально выступали Министерство образования Московской области и администрация Одинцовского района, однако затем место второй занял Некоммерческий фонд поддержки и развития АНОО «Областная гимназия им. Е. М. Примакова». Он, в свою очередь, учреждён Некоммерческим фондом поддержки медицины, культуры и спорта «Созидание», созданного в 2012 году в деревне Раздоры. Его президентом значится российский футболист Валерий Гладилин, в 2007–2011 годы бывший депутатом Госдумы от «Единой России», а учредителями — Елена Цуканова и Сулейман Бакриев. Последний до 2013 года являлся президентом «Созидания», сейчас он указан как гендиректор зарегистрированного в Москве ООО «Коммерц стандарт», занимающегося покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Ранее Бакриев также имел отношение к действующему в Грозном ООО «РИЦ», основным видом деятельности которого является розничная торговля чаем, кофе и какао в специализированных магазинах.

Кроме этого, Бакриев был ликвидатором Фонда поддержки партии «Единая Россия», прекратившего существование в 2014 году, и председателем ликвидационной комиссии Некоммерческого партнёрства «Спортивный клуб парламента России», не действующего с 2013 года.

В СМИ упоминается , что вице-президентом фонда «Созидание» являлся Владимир Александров (в августе 2018 года на ныне недоступном сайте организации этот человек упоминался как вице-президент по финансово-экономическим вопросам). Его тёзка также выступает единственным учредителем благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток», чьим президентом значится Екатерина Богдасарова — её называют гражданской супругой подмосковного губернатора Андрея Воробьёва. Среди выпускников гимназии имени Примакова в 2020 году указана некая Богдасарова Софья Александровна.

По данным партии «Яблоко», в гимназии имени Примакова в 2018 году учились дети Андрея Воробьёва. Тогда активисты обращались в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность работы элитной школы в Раздорах, а также передачи многофункционального образовательного центра из ведения Одинцовского района в ведение региона.

Строительство платной школы для элиты, как указывалось в обращении, обошлось району в 2,29 млрд рублей, что составило примерно пятую часть расходов одинцовской казны. Как отмечал юрист Алексей Карнаухов, «происходит дискриминация по имущественному признаку, нарушается право детей на общедоступное и бесплатное образование, что гарантировано в ч. 3 ст. 5 закона „Об образовании“». По мнению заявителей, Андрей Воробьёв «вместо того чтобы повышать качество образования для всех детей Московской области, решил исправить ситуацию только для узкого круга приближённых». Однако прокуратура не выявила «нарушений права детей на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образовательных организациях».

Созданию школы в Раздорах предшествовало распоряжение Воробьёва от апреля 2017 года, согласно которому область внесёт в уставный капитал учреждения некий имущественный взнос, сумму которого должны были устанавливать отдельным документом. Но в апреле 2018 года губернатор Подмосковья подписал распоряжение о передаче регионального имущества на 25 лет в безвозмездное пользование гимназии. Речь шла о многофункциональном образовательном комплексе площадью 30 789 квадратных метров, котельной и инженерных сетях.

ogprim.ru

Помощь Рублёвке

В отличие от гимназии имени Примакова, «Физтех-лицей» в Долгопрудном, в котором углублённо преподаются физика, математика, программирование, химия и биология, является полностью государственным учреждением. Его учредителями выступают Министерство образования Московской области и национальный исследовательский университет МИФИ (Московский физико-технический институт). Недавно родители учеников этой школы подняли тревогу в связи с планами перехода на платное обучение, о чём им в ноябре 2018 года сообщили в администрации учреждения.

Такое решение якобы было связано с тем, что у лицея менялся правовой статус. В реестре юрлиц сказано, что государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Московская областная общеобразовательная школа-интернат естественно-математической направленности имени П. Л. Капицы» прекратило существование 25 июля 2019 года. Теперь на его базе действует автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Физтех-лицей» имени П. Л. Капицы. За несколько месяцев до этого родителям якобы предлагали написать заявления о переводе детей в школу с новым статусом и заключить договоры на оплату образовательных услуг.

В «Физтех-лицее» NEWS.ru подтвердили, что обучение там платное и составляет для одного ученика 10 тысяч рублей в месяц без проживания в интернате, доплата за который составляет ещё две тысячи в месяц. При этом в школе предусмотрены льготы в 30%, 50% и 100% для победителей и призёров олимпиад. Данные вопросы рассматриваются на специальной комиссии, сообщил представитель школы.

На сайте Мособлдумы обнародован проект бюджета региона на 2021–2023 годы, согласно которому в ближайшую трёхлетку гимназия имени Примакова получит около 930 млн рублей. Эта сумма разделена на две статьи расходов — предоставление добровольного имущественного взноса на обеспечение деятельности (96,9 млн рублей в 2021 году и по 100 млн в 2022-м и 2023-м) и предоставление субсидии на функционирование регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Московской области (123,1 млн рублей в 2021 году и по 255 млн в 2022-м и 2023-м).

Помимо этого, как писал Mash, в сентябре «одинцовские депутаты выделили имущества на 253 миллиона элитной школе на Рублёвке». В публикации утверждалось, что глава комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Гинтов предложил безвозмездно передать гимназии имени Примакова 15 266 объектов, в том числе «шкафы, столы, стулья, три лифта, спортивный инвентарь, игрушки и музыкальные инструменты». Большинство местных депутатов поддержали эту инициативу.

Школе в Долгопрудном, согласно проекту трёхлетнего бюджета Подмосковья, перечислят меньше, чем элитной гимназии в Раздорах. Так, на предоставление добровольного имущественного взноса на обеспечение деятельности «Физтех-лицея» имени Капицы предусмотрено 588,752 млн рублей, в том числе 191,998 млн в 2021 году и по 198,377 млн в 2022-м и 2023-м.

В подготовке материала также принимала участие Марина Ягодкина.