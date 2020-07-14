Вахтовики, занятые на строительстве входящего в газпромовский проект «Сила Сибири» Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) около города Свободный Амурской области, устроили акцию прямого действия. 13 июля они закидали камнями офис работодателя, а также вывели из строя оборудование. По версии рабочих, прибывших из сопредельных стран, нанявшая их подрядная фирма три месяца не платила зарплату. По данным прокуратуры, имеющее турецкие корни ООО Renaissance Heavy Industries в одностороннем порядке удержало из зарплаты более 1000 работников средства для оплаты патентов на осуществление трудовой деятельности за два месяца. Компания отделалась административным делом, а участников бунта российские силовики могут подвергнуть уголовному преследованию за «массовые беспорядки». NEWS.ru выяснил подробности случившегося.

Булыжник вновь стал оружием пролетариата

Как пишет Аmur.info со ссылкой на рабочих, Renaissance Heavy Industries не платит им уже три месяца за работу. В знак протеста несколько сотен вахтовиков закидали камнями один из офисов компании, разбили окна и вывели из строя кондиционер. Попав внутрь здания, восставшие также устроили погром. По информации издания Readovka, в протестах участвовали трудящиеся из Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Турции. Портал также сообщает, что вспыхнувшие 13 июля выступления якобы продолжились на следующий день и что на сторону бунтовщиков встали строители другой турецкой компании — «Ямата». Также сообщалось, что протестующие якобы взяли в заложники нескольких инженеров, после чего часть не участвующих в волнениях рабочих эвакуировали со стройплощадки.

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Однако в пресс-службе Амурского ГПЗ не подтверждают эту информацию, добавляя, что «финансовые разногласия между группой сотрудников Renaissance Heavy Industries и её руководством, ставшие причиной выступлений рабочих», якобы урегулированы. В настоящее время строительно-монтажные работы на площадке «продолжаются в штатном режиме».

Основной коллектив работников подрядных организаций продолжает трудиться над возведением предприятия, выполняя свои трудовые функции, — подчеркнули в пресс-службе.

Там же проинформировали, что на месте волнений побывали менеджеры Renaissance Heavy Industries, губернатор Амурской области Василий Орлов, чиновники регионального правительства, а также силовики, представители «Газпрома» и других бизнес-структур, причастных к Амурскому ГПЗ. Там сообщили, что информация о задержках зарплат в течение нескольких месяцев якобы «не подтвердилась».

Сотрудники своевременно получают заработную плату в полном объёме в соответствии с трудовыми договорами. Основные претензии выступающих касались возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность на территории РФ. Ранее работодатель самостоятельно оформлял патенты на сотрудников, оплачивая их из бюджета организации. Вследствие изменений в собственной бухгалтерской системе сумма патентов, составляющая 5924 рубля в месяц, включается в размер оклада сотрудников — с предварительным автоматическим списанием данных средств в заработной плате за месяц и последующим возмещением вместе с авансом. Возврат суммы на оплату патентов сотрудникам Renaissance Heavy Industries произойдёт по плану 15 июля, — подчеркнули в пресс-службе.

Губернатор Амурской области Василий Орлов поддержал работодателя, против действий которого протестовали рабочие. Он выразил надежду, что трудовой конфликт будет погашен.

Рабочим предложен большой набор мер экономической поддержки. Это и компенсационные выплаты за пребывание на карантине, и единовременная выплата оклада тем, кто был на вахте шесть и более месяцев. Компания «Ренейссанс» такие меры предоставляет. Понятно, что сейчас вопрос перевахтовки в связи с пандемией стоит очень остро, границы стран закрыты, рабочие устают. Мы рассчитываем на то, что существующие противоречия будут разрешены, — сказал Орлов.

Рабочим тюрьма, начальству — штраф

Как пояснили в прокуратуре Амурской области, компания Renaissance Heavy Industries в одностороннем порядке удержала из заработной платы более 1000 работников около 14,4 млн рублей «в целях оплаты налога на доходы физических лиц за два месяца действующего патента».

По данным фактам в отношении организации и руководителя территориального обособленного подразделения заведено дело об административном правонарушении по статье КоАП «Нарушение трудового законодательства». Кроме того, на руководство Renaissance Heavy Industries также завели дело по статье КоАП «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан». На такой шаг надзорное ведомство пошло в связи с отсутствием «мер по материальному и бытовому обеспечению приглашённых иностранных граждан».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Если работодатель отделался административными делами, наказание по которым составляет для юрлица штраф до 550 тысяч рублей, то возможные участники волнений могут попасть за решётку, поскольку СК завёл по факту произошедшего два уголовных дела по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство) и ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках).

По публикациям, размещённым в СМИ, о фактах невыплаты заработной платы работникам подрядной организации, задействованным на строительстве объектов Амурского газоперерабатывающего завода, организовано проведение доследственной проверки. В ходе проверки будет изучена бухгалтерская документация на предмет наличия задолженности и принято процессуальное решение, — также заявляли в СК.

Лидер профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов уверен, что работодатель, изъяв без ведома трудящихся деньги с их счетов, был неправ. При этом он подчеркнул, что его организация не поддерживает необдуманную тактику, вроде стихийных бунтов, призвав рабочих к солидарности и организованности.

Согласно ст. 227 Налогового кодекса сумма налогов на доходы физлиц по патентам уменьшается на сумму их фиксированного авансового платежа на патент. Работодатель вообще ничего не должен удерживать у работников. Люди должны оплачивать свои патенты каждый сам за себя. Мы беспорядки не поддерживаем, но если люди сталкиваются с нарушениями своих прав, они не должны молчать. Есть масса людей, которые в такой ситуации находятся месяцами, они становятся беднее и даже не пытаются отстаивать право на оплату своего труда. Я считаю, что рабочие должны возвышать свой голос и не допускать, чтобы их обдирали как липку. Думаю, что случаи массовых выступлений, вроде тех, что устраивали курьеры Delivery Club, будут происходить всё чаще. Потому что в эпоху Интернета и соцсетей все читают новости — вот курьеры собрались, вот они добиваются своего. Недавно к нам в профсоюз позвонили работники ГБУ «Жилищник» московского района Нагорный и рассказали, что им тоже не доплачивают: «Мы тоже хотим забастовку. Заставляют сверхурочно и дополнительно без оплаты работать». У людей зреют гроздья гнева. И это является хорошим сигналом, показывающим, что рабочие — это не роботы бессловесные. У них есть права, которые прописаны в Трудовом кодексе. Согласно ст. 142, если работодатель задерживает зарплату более чем на 15 дней, работники вправе написать ему заявление о том, что они приостанавливают свою работу до выплаты погашения долгов. И даже могут не появляться на рабочем месте после того, как передадут это заявление. И всё время простоя работодатель должен оплатить. Беда в том, что люди не очень знают законы, которые стоят на их стороне. И ведь мы по телевизору никогда не слышим призывов: «Дорогие рабочие и строители, изучайте Трудовой кодекс!». Людям, наоборот, внушают: «Ничего вы не сделаете с нами. Мы как хотим, так и будем вас эксплуатировать». И то, что рабочие находят в себе мужество, я это приветствую. Ренат Каримов председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов

Также профсоюзный лидер посоветовал строителям Амурского ГПЗ сохранять спокойствие, не поддаваться на провокационные призывы, а также объединяться и добиваться своего коллективно.

Надо полистать Трудовой кодекс, создать профсоюз — любые три человека могут создать первичную организацию, у которой уже есть законные методы решения трудовых конфликтов. Надо постараться решить эти конфликты в правовом поле. Ни в коем случае нельзя распадаться на маленькие группы — «я единолично решу проблему, вот этой бригаде обещали заплатить» — то есть надо проявлять солидарность, единство, — рекомендует Каримов.

От Амура до Заполярья

На стройке Амурского ГПЗ работают около 31 тысячи человек. Контракт с турецкой компанией на его строительство был подписан в 2018 году. Стоимость работ оценивалась в €1,3 млрд. Данное предприятие будет специализироваться на отделении ценных фракций голубого топлива перед поставкой в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Оно позиционируется как самый крупный в РФ завод по переработке природного газа. Его проектная мощность составит до 42 млрд кубометров в год. Ранее на его стройплощадке уже вспыхивали конфликтные ситуации.

Несмотря на то, что в апреле власти региона приняли решение закрыть город Свободный на карантин, в июне на стройке Амурскго ГПЗ была крупная вспышка COVID-19. По мнению рабочих, тогда их руководство не принимало необходимые меры для профилактики распространения инфекции. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на губернатора региона Василия Орлова, по состоянию на 14 июня на объекте переболели 136 человек.

gazprom.ru

Турецкая компания Renaissance Heavy Industries совместно с итальянской Saipem S.p.A. была задействована на строительстве завода «Арктик СПГ-2» в Мурманской области. Это проект компании НОВАТЭК по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа. В конце апреля NEWS.ru писал, что строители этого предприятия отказывались выходить на смены из-за эпидемии коронавируса в рабочем городке. Вспышку, по мнению трудящихся, руководители предпочитали не замечать. Тогда сообщалось, что заболели якобы почти две тысячи человек.

Несмотря на «турецкие корни» Renaissance Heavy Industries, учредителем этой организации, расквартированной в Москве, является созданная в 2015 году в Нидерландах частная компания «Рхи Сиайэс Б.В.». Гендиректором ООО выступает Кайтукти Константин Петрович, он же числится гендиректором зарегистрированного в Москве АО «Электрастрой Хэви Индастрис», бенефициаром которого выступает турецкая фирма Desna Insaat Ve Dis Ticaret Limited Sirketi.

Также «Рхи Сиайэс Б.В.» является единственным учредителем московского ООО «Ренейсанс Хэви Индастрис Казах» и ООО «Ренейсанс Арктик» из Мурманска.

На сайте компании указано, что ООО Renaissance Heavy Industries является дочерней компанией бизнес-группы RC Rönesans İnşaat Taahhüt A.Ş., которая, в свою очередь, управляет строительными активами холдинга «Ренейссанс». Деятельность последнего охватывает строительство, инвестиции в недвижимость, здравоохранение и энергетику, а также образовательный фонд. Основными рынками присутствия являются РФ, Туркменистан, Турция, Ирак, Казахстан и Мозамбик.