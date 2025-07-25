Юрия Дудя заподозрили в госизмене: что он сделал, уголовное дело, срок

Блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут проверить на госизмену, заявили в правоохранительных органах. Что он сделал, какой срок Дудю грозит по уголовному делу?

Что известно об уголовном деле против Дудя

Уголовное дело в отношении Дудя возбудили 1 июля. Его обвинили в неисполнении обязанности по представлению документов, «необходимых для включения в реестр иностранных агентов, лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации» (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ).

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Дудя на два месяца. Срок меры пресечения будет исчисляться с момента его передачи правоохранительным органам РФ либо с момента задержания Дудя на территории России. Также он объявлен в международный розыск.

Теперь блогера хотят проверить по статье о госизмене.



Юрий Дудь Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Действия Юрия Дудя уполномоченные органы могут проверить на признаки состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена)», — сообщили в правоохранительных органах.

Если будет установлено, что собираемая Дудем информация относится к гостайне или же он сознательно оказывал помощь иностранному государству в ущерб безопасности РФ, то ему могут предъявить обвинение в госизмене, отметила адвокат Мария Ярмуш.

Санкция вменяемой журналисту статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Госизмена предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

Весной против Дудя составили пятый протокол за нарушение закона об иноагентах. Блогер очередной раз не выставил соответствующую плашку в материале, который опубликовал в Сети. Роскомнадзор не стал указывать, о каких публикациях идет речь.

Адвокат Александр Бенхин в беседе с NEWS.ru предположил, что Дудь перестал маркировать свои посты, поскольку в России его больше «ничем не прищучить». Юрист напомнил, что блогер продал свой дом в РФ еще пару лет назад, других активов на территории страны у него не осталось. По данным СМИ, после начала СВО на Украине Дудь переехал в Испанию.

Правда ли, что Дудь получал деньги с Украины

Прошлой осенью стало известно, что украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd оплачивала видеоконтент, который размещали в своих соцсетях Дудь и рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Так, Yoola Labs Ltd за три года осуществила 36 трансакций на банковский счет Дудя.



Юрий Дудь Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сколько именно денег получил Дудь — неизвестно. Моргенштерн в свою очередь с 2020 по 2022 год получил переводы на сумму более 29 млн рублей из Израиля от той же компании.

Минюст РФ признал Дудя иноагентом в апреле 2022 года. Журналист пытался оспорить этот статус, но суд отклонил его иск. В 2022 году блогера признали виновным в пропаганде ЛГБТ (движение признано в России экстремистским, деятельность запрещена) среди несовершеннолетних. Суд в Москве оштрафовал Дудя на 120 тысяч рублей.

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