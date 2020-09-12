Жительницу Омска отправили в СИЗО за истязание своего 1,5-годовалого сына

https://static.news.ru/photo/81325536-f5ca-11ea-8ee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичной больнице задержали 20-летнюю жительницу Омска за истязание своего полуторагодовалого ребёнка. Девушку под конвоем отправили в СИЗО, где она будет ожидать суда.

Евгения Кабельская находилась в Филатовской больнице вместе со своим сыном. В лечебное заведение она попала после того, как приняла участие в ток-шоу, на котором пожаловалась на свою приятельницу. По словам молодой матери, после смерти мужа она переехала в дом к своей 25-летней подруге Гульмире Букеновой, у которой уже есть трое детей и сейчас она ждёт четвёртого.

По словам омички, хозяйка дома отбирала у неё деньги, а затем стала избивать её сына. Девушка обратилась в полицию. В результате в отношении Букеновой следователи возбудили уголовное дело по статье «Истязание малолетнего».

Позднее Кабельская уехала в Москву и рассказала о происшествии на ток-шоу. После эфира ребёнка отправили в столичную больницу. Однако после допроса следователи решили задержать сразу обеих участниц истории. Теперь в издевательствах над ребёнком обвиняют обеих женщин, пишет «НГС.Омск».

Как сообщал NEWS.ru ранее, в Краснодарском крае перед судом предстанет женщина, которую подозревают в систематических издевательствах над малолетним сыном в период с 2015-го по 2020 год. По данным следствия, в апреле 2020 года в Новороссийске полиция во время ликвидации последствий затопления в одной из квартир обнаружила шестилетнего мальчика. На теле ребёнка были следы истязаний. Его изъяли из семьи и госпитализировали. Правоохранительные органы установили, что с июля 2015 года по апрель 2020-го мать систематически избивала сына, не воспитывала и не лечила его.