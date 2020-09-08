Суд на Кубани рассмотрит дело об истязании шестилетнего мальчика матерью

https://static.news.ru/photo/4f78c042-f1d4-11ea-ad6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Краснодарском крае перед судом предстанет женщина, которую подозревают в систематических издевательствах над малолетним сыном в период с 2015 по 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. В апреле 2020 года в Новороссийске полиция во время ликвидации последствий затопления в одной из квартир обнаружила шестилетнего мальчика. На теле ребёнка были следы истязаний. Его изъяли из семьи и госпитализировали.

Правоохранительные органы установили, что с июля 2015 года по апрель 2020 мать систематически избивала сына, не воспитывала и не лечила его. В жилище семьи не поддерживалась чистота. У ребёнка отмечена задержка в личностном и речевом развитии.

В администрации Новороссийска признались, что состояние мальчика шокировало даже специалистов по работе с неблагополучными семьями. Органы опеки начали подготовку документов о лишении матери родительских прав, также в отношении неё возбудили уголовное дело.

Прокуратура Новороссийска утвердила обвинительное заключение и направила дело в Приморский районный суд города для рассмотрения по существу. Женщину поместили под домашний арест, мальчика отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Семью поставили на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних.

Как писал NEWS.ru, СК РФ направил в суд дело священника из Оренбургской области Николая Стремского. Мужчину обвиняют в изнасиловании детей, а также развратных действиях, насильственных сексуального характера в их отношении, истязании несовершеннолетних и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.