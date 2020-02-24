Один человек погиб и ещё один получил травмы в результате обрушения на стройке в Ижевске. Ранее сообщалось о двух пострадавших.
ЧП произошло днём 24 февраля. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (ст. 216 УК РФ),
Произошедшим также заинтересовалась прокуратура республики. Ведомство намерено провести проверку соблюдения строительных норм и правил на объекте.
Как ранее писал NEWS.ru, в строящемся доме обвалились лестничные марши. К устранению последствий инцидента привлечено более 20 сотрудников МЧС и восемь единиц техники.
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