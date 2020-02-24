Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Один человек погиб и ещё один получил травмы в результате обрушения на стройке в Ижевске. Ранее сообщалось о двух пострадавших.

ЧП произошло днём 24 февраля. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (ст. 216 УК РФ), рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе управления СКР по Удмуртии.

Произошедшим также заинтересовалась прокуратура республики. Ведомство намерено провести проверку соблюдения строительных норм и правил на объекте.

Как ранее писал NEWS.ru, в строящемся доме обвалились лестничные марши. К устранению последствий инцидента привлечено более 20 сотрудников МЧС и восемь единиц техники.

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