Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семья из четырёх человек погибла, ещё пять человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Удмуртии.

Авария произошла 24 февраля в 13:05 по московскому времени недалеко от населённого пункта Факел автомобильной дороги Игра — Глазов в Игринском районе Удмуртии. Водитель Toyota Highlander выехал на встречную полосу...