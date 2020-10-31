Жертвами землетрясения в Турции стали уже 37 человек

https://static.news.ru/photo/0c66b30c-1ba7-11eb-a086-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aydin Cetinkaya/Xinhua/Global Look Press

Жертвами подземных толчков в турецком Измире стали уже по меньшей мере 37 человек. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранения в результате землетрясения получили 885 человек.

Сейчас известно о 37 погибших, травмы получили 885 человек. Из-под завалов спасено 103 человека с травмами, — сказал Эрдоган во время выступления по турецкому телевидению.

Сейчас президент Турции находится в пострадавшем от сильного землетрясения городе Измире на западе страны.

Землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. В результате стихийного бедствия разрушены 20 зданий, а кадры обрушений разлетелись по соцсетям.

При этом землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. В субботу власти Греции объявили чрезвычайное положение на Самосе на полгода из-за разрушений, вызванных землетрясением. Его жертвами с греческой стороны стали два человека.

Утром в субботу Турция ощутила афтершок от землетрясения магнитудой 5. Всего было зафиксировано 410 афтершоков, 33 из них — магнитудой более 4 баллов.

Как писал NEWS.ru, ранее патриарх Кирилл выразил соболезнования главе Турции из-за землетрясении.