Задержанный по делу о трупе в багажнике машины признался в каннибализме

Один из задержанных в связи с ДТП в Ленобласти, во время которого из багажника машины выпал труп мужчины, признался в убийстве и каннибализме. О совершении преступления он рассказал в ходе допроса, сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник.

По словам подозреваемого, он давно хотел попробовать мясо человека на вкус и ему удалось это сделать осенью 2020 года. Находясь на охоте, он встретил в лесу случайного прохожего и убил его. Злоумышленник отрезал часть трупа, принёс домой, сварил и съел. Останки жертвы он спрятал в трубе.

ДТП в Ленобласти произошло накануне на 24-м километре трассы А-121 «Сортавала». Автомобиль Mitsubishi Galant врезался в отбойник, при этом из его багажника выпал труп с перерезанным горлом. Двое мужчин, ехавших в машине, сбежали с места происшествия, но вскоре были задержаны. При осмотре автомобиля полицейские обнаружили лопаты, верёвки и мешки.

Задержанные — 26-летний уроженец Луганской области и 23-летний житель Санкт-Петербурга — признались в убийстве. Жертвой оказался петербуржец Аркади Казинян. Его зарезали из мести, поскольку он избил одного из молодых людей. После мужчины решили избавиться от тела, но их планы нарушило ДТП. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве.