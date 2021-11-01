Взрывы прогремели в строящемся доме на юге Москвы

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УФСИН по Астраханской области объявило вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за помощь в поимке Магомеда Алханова, сбежавшего члена банды террориста Шамиля Басаева. Он объявлен в федеральный розыск.

Основные приметы преступника — чёрная куртка, чёрный спортивный костюм, чёрные кроссовки. Магомед Алханов, осуждённый за бандитизм, 26 октября сбежал из-под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани. Туда он был...