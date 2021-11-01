Взрывы прогремели в строящемся доме на юге Москвы

В строящемся доме ЖК «Квартал на набережной» района ЗИЛ на юге Москвы прогремели взрывы, передаёт Telegram-канал Mash. Предварительно, есть пострадавшие.
По данным очевидцев, после двух взрывов
Как
Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах умер хозяин квартиры, в которой произошёл взрыв газовоздушной смеси. У него было 85% ожогов тела и многочисленные травмы. На мужчину было заведено уголовное дело. Взрыв газа произошёл 25 октября, было разрушено четыре квартиры, пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних и сам хозяин квартиры, погибла 22-летняя девушка.