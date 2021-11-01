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Взрывы прогремели в строящемся доме на юге Москвы

14:26, 01 ноября 2021
Взрывы прогремели в строящемся доме на юге Москвы Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В строящемся доме ЖК «Квартал на набережной» района ЗИЛ на юге Москвы прогремели взрывы, передаёт Telegram-канал Mash. Предварительно, есть пострадавшие.

По данным очевидцев, после двух взрывов произошло возгорание. На место направлены экстренные службы.

Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», в результате инцидента пострадали несколько человек. Над территорией строительной площадки поднимается густой чёрный дым.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах умер хозяин квартиры, в которой произошёл взрыв газовоздушной смеси. У него было 85% ожогов тела и многочисленные травмы. На мужчину было заведено уголовное дело. Взрыв газа произошёл 25 октября, было разрушено четыре квартиры, пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних и сам хозяин квартиры, погибла 22-летняя девушка.

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