Взрывы боеприпасов вынудили жителей удмуртского посёлка покинуть дома

https://static.news.ru/photo/f1bf332e-9214-11ea-9b04-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/syurin81

Жители бывшего военного городка в удмуртском посёлке Пугачёво начали покидать свои дома из-за взрывов боеприпасов.

Глава Малопургинского района Сергей Юрин уточнил, что официально эвакуация не объявлена. Жителям рекомендуется временно переехать в другое место, если они испытывают психологический дискомфорт от взрывов.

Для тех, кто не может остановиться у родственников, в школах райцентра Малая Пурга развёрнуты пункты временного содержания.

Население бывшего военного городка составляет 1,2 тысячи человек. Некоторые уже уехали с вещами, ещё часть ждут отъезда в автобусах. Территория городка оцеплена росгвардейцами, сообщает «Интерфакс».

Как писал ранее NEWS.ru, взрывы на техтерритории бывшего арсенала в Удмуртии начались 9 мая. К этому привело возгорание сухой травы. Предполагается, что её подожгли так называемые чёрные копатели, чтобы легче отыскивать боеприпасы.