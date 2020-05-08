Взрывы боеприпасов вынудили жителей удмуртского посёлка покинуть дома

Жители бывшего военного городка в удмуртском посёлке Пугачёво начали покидать свои дома из-за взрывов боеприпасов.
Глава Малопургинского района Сергей Юрин уточнил, что официально эвакуация не объявлена. Жителям рекомендуется временно переехать в другое место, если они испытывают психологический дискомфорт от взрывов.
Для тех, кто не может остановиться у родственников, в школах райцентра Малая Пурга развёрнуты пункты временного содержания.
Население бывшего военного городка составляет 1,2 тысячи человек. Некоторые уже уехали с вещами, ещё часть ждут отъезда в автобусах. Территория городка оцеплена росгвардейцами,
Как писал ранее NEWS.ru, взрывы на техтерритории бывшего арсенала в Удмуртии начались 9 мая. К этому привело возгорание сухой травы. Предполагается, что её подожгли так называемые чёрные копатели, чтобы легче отыскивать боеприпасы.
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