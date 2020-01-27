Неизвестные лица заявили, что все станции метрополитена Москвы заминированы. Специалисты уже начали проверку полученной информации.
Людей не эвакуируют, передаёт источник NEWS.ru.
Также 27 января злоумышленники сообщили о минировании авиалайнера. Самолёт следовал рейсом Хабаровск — Москва. Воздушное судно было вынуждено пойти на экстренную посадку. На борту находился 261 пассажир.
Ранее NEWS.ru писал, что ФСБ рассказала об ограничении доступа к нидерландскому сервису Startmail (специализируется на имейл-рассылках), с которого приходили сообщения об угрозах взрывов в России.
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