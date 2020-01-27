https://static.news.ru/photo/9b97df52-40dc-11ea-ad11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные лица заявили, что все станции метрополитена Москвы заминированы. Специалисты уже начали проверку полученной информации.

Людей не эвакуируют, передаёт источник NEWS.ru.

Также 27 января злоумышленники сообщили о минировании авиалайнера. Самолёт следовал рейсом Хабаровск — Москва. Воздушное судно было вынуждено пойти на экстренную посадку. На борту находился 261 пассажир.

Ранее NEWS.ru писал, что ФСБ рассказала об ограничении доступа к нидерландскому сервису Startmail (специализируется на имейл-рассылках), с которого приходили сообщения об угрозах взрывов в России.