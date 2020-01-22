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В Нарьян-Маре на территории Ненецкого автономного округа завершены следственные действия по уголовному делу об убийстве мальчика в одном из городских детских садов. Об этом в четверг, 23 января, журналистам сообщили представители пресс-службы СК РФ.

Следственные действия проводились в отношении убившего ребёнка 36-летнего уроженца Нарьян-Мара. Он уличён в совершении общественно опасного деяния. В СК подчеркнули, что преступник на момент совершения убийства ребёнка не мог осознавать...