ФСБ сообщила об ограничении доступа к нидерландскому сервису Startmail (специализируется на имейл-рассылках), с которого приходили сообщения об угрозах взрывов в России.
С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования, — передаёт сообщение Центра общественных связей (ЦОС) «Интерфакс».
Однако на момент написания данной новостной заметки сервис доступен.
Как ранее писал NEWS.ru, в шесть школ столицы поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. На предмет минирования проверяют также три железнодорожных вокзала и два районных суда Москвы.
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