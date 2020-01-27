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Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания выразили соболезнования семье баскетболиста Коби Брайанта, который погиб при крушении вертолёта вместе со своей 13-летней дочерью.

По словам американского лидера, несмотря на то что спортсмен был одним из действительно великих баскетболистов всех времён, он только начинал в жизни. Он очень любил свою семью и имел такую...