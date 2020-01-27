Самолёт из Хабаровска готовится совершить экстренную посадку после сообщения о минировании.
Капитан воздушного судна, направлявшегося в Москву, принял решение о возвращении в аэропорт назначения.
В настоящее время самолёт пролетает над Амурской областью. На его борту находится 261 пассажир,
Ранее NEWS.ru писал, что ФСБ сообщила об ограничении доступа к нидерландскому сервису Startmail (специализируется на имейл-рассылках), с которого приходили сообщения об угрозах взрывов в России.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен