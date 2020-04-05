Восемь человек пострадали в ДТП в Якутии

https://static.news.ru/photo/1ee15e00-7739-11ea-b536-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/yakutsk_news

Пресс-служба управления ГИБДД МВД по Якутии сообщила о происшествии в регионе. По словам представителей ведомства, микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой «МАЗ».

По предварительным данным, в результате столкновения пострадали восемь человек, в том числе два ребёнка 2011 и 2015 годов рождения, оба были пристёгнуты специальными удерживающими устройствами. Все пострадавшие доставлены в больницу села Майя, — отметили в управлении.

В ГИБДД полагают, что причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения. На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются детали инцидента.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в Архангельской области произошло ДТП с рейсовым автобусом.