Восемь человек пострадали в ДТП в Якутии

Пресс-служба управления ГИБДД МВД по Якутии сообщила о происшествии в регионе. По словам представителей ведомства, микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой «МАЗ».
По предварительным данным, в результате столкновения пострадали восемь человек, в том числе два ребёнка 2011 и 2015 годов рождения, оба были пристёгнуты специальными удерживающими устройствами. Все пострадавшие доставлены в больницу села Майя, — отметили в управлении.
В ГИБДД полагают, что причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения. На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются детали инцидента.
Как ранее сообщал NEWS.ru, в Архангельской области произошло ДТП с рейсовым автобусом.
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