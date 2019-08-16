https://static.news.ru/photo/d9e617da-c0a6-11e9-8e5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: kenyoudothis1/instagram.com

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что в результате пожара в отеле «Токио Стар» в Одессе погибли восемь человек.

Уточняется, что очаг возгорания находился на втором этаже гостиницы, огнём была охвачена площадь в 1000 кв. м. Ликвидировали возгорание 65 спасателей и 13 единиц техники, причины пожара выясняются, передаёт ГСЧС .

Как писал News.ru ранее, пожар произошёл в центре дневного пребывания в городе Эри в штате Пенсильвания. В результате ЧП пятеро детей погибли.