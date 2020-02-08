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Михаил Щипанов
Взрыв произошёл на оживлённом рынке в сирийском Африне, в результате несколько человек были ранены. Точное число пострадавших устанавливается.
Жертвами подрыва заминированного автомобиля стали восемь человек, пишут местные СМИ. В соцсетях появились записи и фотографии с места происшествия, о состоянии раненых не сообщается.
#BREAKINGBlast in #Afrin , #Syria , 8 persons died and unknown numbers wounded. pic.twitter.com/rHkxfRZQ90— Bashar Azeez (@bashargwani) February 10, 2020
#BREAKINGBlast in #Afrin , #Syria , 8 persons died and unknown numbers wounded. pic.twitter.com/rHkxfRZQ90
Ранее NEWS.ru передавал, что Минобороны РФ опровергло удар по российской военной полиции. В некоторых СМИ появились сообщения о том, что Турция нанесла удар по деревне в районе Шарран в регионе Африн, где находились военнослужащие из России.
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СКР начал доследственную проверку инцидента с туристическими катерами в Таиланде, в результате которого погибли двое российских детей.
Следователи выясняют все обстоятельства и причины происшествия, а также уточняют количество погибших и пострадавших. Ведомство находится в тесном контакте с МИД РФ, сообщается на сайте Московского межрегионального следуправления на транспорте...
Восемь человек погибли при подрыве автомобиля в Африне