https://static.news.ru/photo/3645ccca-4be7-11ea-a0e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Взрыв произошёл на оживлённом рынке в сирийском Африне, в результате несколько человек были ранены. Точное число пострадавших устанавливается.

Жертвами подрыва заминированного автомобиля стали восемь человек, пишут местные СМИ. В соцсетях появились записи и фотографии с места происшествия, о состоянии раненых не сообщается.

Ранее NEWS.ru передавал, что Минобороны РФ опровергло удар по российской военной полиции. В некоторых СМИ появились сообщения о том, что Турция нанесла удар по деревне в районе Шарран в регионе Африн, где находились военнослужащие из России.