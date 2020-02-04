https://static.news.ru/photo/77ee311a-4784-11ea-abcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Министерство обороны России назвало «не соответствующими действительности» сообщения СМИ об обстреле российской военной полиции турецкими войсками в Сирии. Такое заявление сделал руководитель центра примирения враждующих сторон Юрий Боренков.

Распространенные 4 февраля рядом новостных ресурсов сообщения о якобы имевшем место обстреле протурецкими формированиями поста российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики не соответствуют действительности, — цитирует ТАСС генерал-майора.

На данный момент жизни российских военных советников и солдат из подразделений полиции ничего не угрожает.

Ряд СМИ ранее опубликовал информацию о том, что Турция нанесла удар по деревне в районе Шарран в регионе Африн, где якобы находились российские военнослужащие.

Как писал NEWS.ru, подразделения военной полиции РФ провели патрулирование территорий Сирии 3 февраля 2020 года без участия турецкой стороны. Причиной стала неявка последних.